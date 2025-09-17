Сборы по страхованию имущества физлиц в I полугодии увеличились на 9,5%
Выплаты сократились на 14,3%
Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Сборы по страхованию имущества физлиц в I полугодии 2025 года увеличились на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 62,1 млрд рублей, согласно данным статистики Банка России.
Выплаты за этот период сократились на 14,3% до 7,7 млрд рублей.
В структуре премий по страхованию имущества физлиц на страхование строений граждан пришлось 34,9%, на страхование домашнего имущества - 9,7%, на страхование прочего имущества граждан - 55,4%.
За рассматриваемый период страховщики заключили 26,1 млн договоров, что на 0,3% больше, чем за первое полугодие 2024 года. При этом средняя премия выросла на 9,1%, составив 2,4 тыс. рублей.
Количество заявленных страховых случаев составило 106,8 тыс., сократившись на 6%. За рассматриваемый период страховщики урегулировали (осуществлены окончательные страховые выплаты) 111,7 тыс. страховых случаев, что на 11,6% меньше, чем за январь-июнь 2024 года.
Количество отказов в страховой выплате составило 29,5 тыс., увеличившись на 45,8%. Средняя выплата, согласно методике расчета данного показателя Банком России, составила 67,4 тыс. рублей, сократившись на 3,2%.
Уровень выплат по итогам января-июня 2025 года сложился в размере 12,5%, годом ранее - 15,9%.
На долю группы из 10 лидеров по сборам в страховании имущества физлиц пришлось 92,8%, годом ранее - 93%.
В составе группы лидеров 7 компаний продемонстрировали положительную динамику сбора премий и 3 компании - отрицательную. Значительнее всего по группе объем премий увеличился у АО "Т-Страхование" - на 71,9%. Самое существенное снижение сборов (на 21,8%) наблюдалось у САО "ВСК".
Состав десятки лидеров не изменился, однако внутри произошли незначительные перемещения. Первые 4 лидера сохранили свои позиции.
Лидером сектора, как и годом ранее, остается ООО СК "Сбербанк страхование" с рыночной долей 38,7%, годом ранее - 35%. Объем премий компании вырос на 20,9% до 24 млрд рублей.
Компании-лидеры по сбору премий по страхованию имущества физлиц по итогам января-марта 2025 года
|№ п/п янв.-июнь 2025
|№ п/п янв.-июнь 2024
|Наименование организации
|Премии, янв.-июнь 2025, млн руб.
|Доля, %
|Темп прироста (снижения), %
|Выплаты, янв.-июнь 2025, млн руб.
|Доля, %
|Темп прироста (снижения), %
|Уровень выплат, янв.-июнь 2025, %
|Уровень выплат, янв.-июнь 2024, %
|ИТОГО по РФ:
|62 101
|100,0
|9,5
|7 732
|100,0
|-14,3
|12,5
|15,9
|1
|1
|ООО СК "Сбербанк страхование"
|24 025
|38,7
|20,9
|1 695
|21,9
|-17,8
|7,1
|10,4
|2
|2
|АО "АльфаСтрахование"
|7 386
|11,9
|-6,3
|668
|8,6
|20,5
|9,0
|7,0
|3
|3
ПАО СК
|7 120
|11,5
|10,4
|1 051
|13,6
|-25,5
|14,8
|21,9
|4
|4
|САО "ВСК"
|4 843
|7,8
|-21,8
|1 268
|16,4
|-6,4
|26,2
|21,9
|5
|6
|САО "РЕСО-Гарантия"
|3 545
|5,7
|12,1
|703
|9,1
|-43,2
|19,8
|39,2
|6
|5
|СПАО "Ингосстрах"
|3 417
|5,5
|4,4
|767
|9,9
|-15,1
|22,4
|27,6
|7
|8
|АО "Т-Страхование"
|2 977
|4,8
|71,9
|117
|1,5
|40,6
|3,9
|4,8
|8
|7
|АО "СОГАЗ"
|2 621
|4,2
|7,5
|535
|6,9
|31,7
|20,4
|16,7
|9
|9
|ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
|890
|1,4
|-7,0
|134
|1,7
|-5,9
|15,1
|14,9
|10
|10
|АО "ГСК "Югория"
|796
|1,3
|4,4
|117
|1,5
|-11,1
|14,7
|17,3
|ИТОГО по 10-ке
|57 621
|92,8
|9,3
|7 055
|91,2
|-14,9
|12,2
|15,7