Сборы по страхованию имущества физлиц в I полугодии увеличились на 9,5%

Выплаты сократились на 14,3%

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Сборы по страхованию имущества физлиц в I полугодии 2025 года увеличились на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 62,1 млрд рублей, согласно данным статистики Банка России.

Выплаты за этот период сократились на 14,3% до 7,7 млрд рублей.

В структуре премий по страхованию имущества физлиц на страхование строений граждан пришлось 34,9%, на страхование домашнего имущества - 9,7%, на страхование прочего имущества граждан - 55,4%.

За рассматриваемый период страховщики заключили 26,1 млн договоров, что на 0,3% больше, чем за первое полугодие 2024 года. При этом средняя премия выросла на 9,1%, составив 2,4 тыс. рублей.

Количество заявленных страховых случаев составило 106,8 тыс., сократившись на 6%. За рассматриваемый период страховщики урегулировали (осуществлены окончательные страховые выплаты) 111,7 тыс. страховых случаев, что на 11,6% меньше, чем за январь-июнь 2024 года.

Количество отказов в страховой выплате составило 29,5 тыс., увеличившись на 45,8%. Средняя выплата, согласно методике расчета данного показателя Банком России, составила 67,4 тыс. рублей, сократившись на 3,2%.

Уровень выплат по итогам января-июня 2025 года сложился в размере 12,5%, годом ранее - 15,9%.

На долю группы из 10 лидеров по сборам в страховании имущества физлиц пришлось 92,8%, годом ранее - 93%.

В составе группы лидеров 7 компаний продемонстрировали положительную динамику сбора премий и 3 компании - отрицательную. Значительнее всего по группе объем премий увеличился у АО "Т-Страхование" - на 71,9%. Самое существенное снижение сборов (на 21,8%) наблюдалось у САО "ВСК".

Состав десятки лидеров не изменился, однако внутри произошли незначительные перемещения. Первые 4 лидера сохранили свои позиции.

Лидером сектора, как и годом ранее, остается ООО СК "Сбербанк страхование" с рыночной долей 38,7%, годом ранее - 35%. Объем премий компании вырос на 20,9% до 24 млрд рублей.

Компании-лидеры по сбору премий по страхованию имущества физлиц по итогам января-марта 2025 года