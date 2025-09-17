Поиск

Сборы по страхованию имущества физлиц в I полугодии увеличились на 9,5%

Выплаты сократились на 14,3%

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Сборы по страхованию имущества физлиц в I полугодии 2025 года увеличились на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 62,1 млрд рублей, согласно данным статистики Банка России.

Выплаты за этот период сократились на 14,3% до 7,7 млрд рублей.

В структуре премий по страхованию имущества физлиц на страхование строений граждан пришлось 34,9%, на страхование домашнего имущества - 9,7%, на страхование прочего имущества граждан - 55,4%.

За рассматриваемый период страховщики заключили 26,1 млн договоров, что на 0,3% больше, чем за первое полугодие 2024 года. При этом средняя премия выросла на 9,1%, составив 2,4 тыс. рублей.

Количество заявленных страховых случаев составило 106,8 тыс., сократившись на 6%. За рассматриваемый период страховщики урегулировали (осуществлены окончательные страховые выплаты) 111,7 тыс. страховых случаев, что на 11,6% меньше, чем за январь-июнь 2024 года.

Количество отказов в страховой выплате составило 29,5 тыс., увеличившись на 45,8%. Средняя выплата, согласно методике расчета данного показателя Банком России, составила 67,4 тыс. рублей, сократившись на 3,2%.

Уровень выплат по итогам января-июня 2025 года сложился в размере 12,5%, годом ранее - 15,9%.

На долю группы из 10 лидеров по сборам в страховании имущества физлиц пришлось 92,8%, годом ранее - 93%.

В составе группы лидеров 7 компаний продемонстрировали положительную динамику сбора премий и 3 компании - отрицательную. Значительнее всего по группе объем премий увеличился у АО "Т-Страхование" - на 71,9%. Самое существенное снижение сборов (на 21,8%) наблюдалось у САО "ВСК".

Состав десятки лидеров не изменился, однако внутри произошли незначительные перемещения. Первые 4 лидера сохранили свои позиции.

Лидером сектора, как и годом ранее, остается ООО СК "Сбербанк страхование" с рыночной долей 38,7%, годом ранее - 35%. Объем премий компании вырос на 20,9% до 24 млрд рублей.

Компании-лидеры по сбору премий по страхованию имущества физлиц по итогам января-марта 2025 года

№ п/п янв.-июнь 2025№ п/п янв.-июнь 2024Наименование организацииПремии, янв.-июнь 2025, млн руб.Доля, %Темп прироста (снижения), %Выплаты, янв.-июнь 2025, млн руб.Доля, %Темп прироста (снижения), %Уровень выплат, янв.-июнь 2025, %Уровень выплат, янв.-июнь 2024, %
ИТОГО по РФ:62 101100,09,57 732100,0-14,312,515,9
11ООО СК "Сбербанк страхование"24 02538,720,91 69521,9-17,87,110,4
22АО "АльфаСтрахование"7 38611,9-6,36688,620,59,07,0
33

ПАО СК

"Росгосстрах"

7 12011,510,41 05113,6-25,514,821,9
44САО "ВСК"4 8437,8-21,81 26816,4-6,426,221,9
56САО "РЕСО-Гарантия"3 5455,712,17039,1-43,219,839,2
65СПАО "Ингосстрах"3 4175,54,47679,9-15,122,427,6
78АО "Т-Страхование"2 9774,871,91171,540,63,94,8
87АО "СОГАЗ"2 6214,27,55356,931,720,416,7
99ПАО "Группа Ренессанс Страхование"8901,4-7,01341,7-5,915,114,9
1010АО "ГСК "Югория"7961,34,41171,5-11,114,717,3
ИТОГО по 10-ке57 62192,89,37 05591,2-14,912,215,7

ЦБ РФ Банк России
