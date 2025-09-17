Инфляционные ожидания населения РФ в сентябре снизились до минимума с сентября 2024 года

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения РФ в сентябре снизились до 12,6% с 13,5% в августе, достигнув минимального уровня с сентября 2024 года (12,5%). Это следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Самого низкого значения в этом году ожидания достигали в марте, когда составляли 12,9%.

В июне и июле инфляционные ожидания оставались на уровне 13%.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в сентябре снизилась до 14,7% с 16,1%. Этот показатель также приблизился к уровню сентября 2024 года (14,4%).

Свежий опрос проводился 2-11 сентября 2025 года.

Инфляционные ожидания у респондентов без сбережений в сентябре снизились до 14,1% с 14,6% (вернулись к уровню июля 2025 года - 14,2%), у респондентов со сбережениями - до 10,8% с 11,9% (чуть ниже уровня марта 2025 года - 11%).

Оценка наблюдаемой инфляции у участников опроса без сбережений в сентябре снизилась до 16,5% с 17,4%, со сбережениями - до 12,3% с 14,2%.

Ранее сообщалось, что ценовые ожидания предприятий РФ в сентябре немного снизились, вернувшись на уровень июля 2025 года.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике. В сентябре Банк России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 17% годовых.