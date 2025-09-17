Authentic Brands и CVC хотят купить Puma, проявляют интерес к доле семьи Пино

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Американский розничный конгломерат Authentic Brands, которой принадлежит бренд Reebok, и инвесткомпания CVC Capital Partners хотят купить германского производителя спортивной экипировки Puma, пишет Manager Magazin.

Глава Authentic Brands Джейми Солтер и руководитель германского подразделения CVC Алекс Дибелиус выразили заинтересованность в покупке 29% Puma у французской семьи Пино, что может открыть путь к приобретению всей компании, отмечает германский журнал.

При этом близкий к холдингу Пино Artemis источник, на которого ссылается Reuters, утверждает, что компания не ведет активный процесс продажи доли в Puma, несмотря на заинтересованность некоторых сторон, и называет материал Manager Magazin ложным с точки зрения фактов.

Акции Puma подскочили в цене на 16,8% по итогам торгов в среду.