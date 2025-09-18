Поиск

Mars до конца 2026 года инвестирует 1 млрд евро в Евросоюзе

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Американский производитель продуктов питания Mars сообщил, что до конца 2026 года инвестирует 1 млрд евро в европейский бизнес.

Инвестиции призваны укрепить производственный потенциал компании в Евросоюзе и будут направлены на модернизацию и расширение мощностей, а также сокращение углеродного следа.

В том числе она потратит 250 млн евро на расширение мощностей шоколадной фабрики в польском Янашовеке.

За последние пять лет Mars уже вложил более 1,5 млрд в производство на территории Евросоюза.

"Мы придерживаемся долгосрочного видения - мы верим в Европу и хотели бы видеть больше роста во благо потребителей в экономиках ЕС", - отмечает компания.

Она производит в Евросоюзе 85% реализуемой в регионе продукции и экспортирует отсюда в другие страны.

В конце июля компания сообщила, что инвестирует $2 млрд в производственные мощности в США до конца 2026 года.

Mars является одним из ведущих мировых производителей продуктов питания и кормов для животных. Компании, в частности, принадлежат бренды Snickers, M&M'S, Skittles, Ben's Original, Pedigree и Whiskas.

