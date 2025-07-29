Mars до конца 2026 года вложит в американское производство $2 млрд

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель продуктов питания Mars инвестирует $2 млрд в производственные мощности в США до конца 2026 года, сообщила компания.

За последние пять лет Mars уже вложила $6 млрд в американское производство, что позволило создать в стране 9 тысяч рабочих мест.

Новые инвестиции позволят расширить производственные мощности и в том числе затронут сегменты снэков и продукции для животных.

По словам главного финансового директора Mars Клауса Огора, средства будут направлены как на строительство новых объектов, так и на модернизацию существующих, пишет The Wall Street Journal.

"Мы уверены в долгосрочной силе американского потребителя", - сказал Огор.

Компания производит в Штатах 94% реализуемой в стране продукции и 30 июля открывает новый завод стоимостью $240 млн в Солт-Лейк-Сити, где будут выпускаться товары бренда Nature's Bakery.

Mars является одним из ведущих мировых производителей продуктов питания и кормов для животных. Компании, в частности, принадлежат бренды Snickers, M&M'S, Skittles, Ben's Original, Pedigree и Whiskas.