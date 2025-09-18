ЦБ и Минфин обсуждают регулирование стейблкоинов

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Минфин и ЦБ, помимо вопроса инвестирования в криптовалюты, также обсуждают регулирование стейблкоинов. Об этом заявил замминистра финансов РФ Иван Чебесков журналистам в кулуарах Московского финансового форума.

"Помимо инвестирования в криптовалюты, наверное, сейчас вопрос на повестке стоит более широко. Мы видим формирующееся регулирование в области стейблкоинов и цифровых финансовых активов глобально. Поэтому сейчас стратегически смотрим на то, чтобы сформировать в нашей стране тоже соответствующее регулирование, которое соответствовало бы тем вызовам, тем условиям, которые есть во всем мире", - сказал Чебесков.

"Мы сейчас это как раз обсуждаем (с ЦБ - ИФ). То есть тут, наверное, нет вопросов за или против. Мне кажется, мы здесь с Центральным банком на одной стороне. Мы хотим, чтобы этот инструментарий, регулирование было в интересах Российской Федерации, бизнеса и граждан", - добавил он.

По словам Чебескова, вопрос инвестирования в криптовалюты продолжает обсуждаться.

Регулятор в марте сообщил, что направил в правительство предложение разрешить сделки с криптовалютами внутри экспериментального правового режима (ЭПР) для категории "особо квалифицированных" инвесторов. Это новый статус, который, как предполагается, смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей или если их доходы за прошлый год составили больше 50 млн рублей.

Позднее директор департамента финансовой политики министерства финансов Алексей Яковлев сообщал, что Минфин предлагает снизить требования признания "суперквалом", чтобы расширить круг участников ЭПР и протестировать механизм более тщательно, перед внесением изменений в закон.

ЦБ в письме также отмечал, что по-прежнему не рассматривает криптовалюту в качестве платежного средства.