В США число заявок на пособие по безработице сократилось за неделю сильнее ожиданий

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 33 тысячи - до 231 тысячи, сообщило Минтруда США.

Неделей ранее число новых заявок составило 264 тысячи (максимум с октября 2021 года), а не 263 тысячи, как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем ожидали снижения до 240 тысяч с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось до 240 тысяч по сравнению с 240,75 тысячи неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 6 сентября, снизилось до минимальных с конца мая 1,920 млн по сравнению с пересмотренными 1,927 млн неделей ранее.

Эксперты в среднем ожидали повышения показателя до 1,950 млн с предварительно объявленного уровня предыдущей недели в 1,939 млн.