В Минэкономразвития сообщили о выходе экономики РФ в фазу более умеренного роста

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Экономика РФ входит в новую фазу - постепенного охлаждения и более умеренных темпов роста, это повышает требования к ее эффективности и приоритетам развития, заявила замглавы Минэкономразвития РФ Полина Крючкова, выступая на сессии "Региональные аспекты долгосрочного экономического роста" в рамках Московского финансового форума в четверг в Москве.

"В последние два года мы имели очень устойчивый и серьезный рост российской экономики - свыше 4% в год. Понятно, что во многом этот рост был связан с внешними факторами, со структурными изменениями в экономике. Но всему хорошему свойственно заканчиваться. Сейчас мы видим, что экономика потихоньку замедляется - на очень высоких цифрах, база (роста - ИФ) очень хорошая, но понятно, что на долгом периоде расти такими темпами практически невозможно", - сказала она.

По ее словам, замедление темпов происходит по двум основным причинам.

"Первая причина - глобальная, связана с тем, что ресурсы - и человеческие, и инвестиционные - не безграничны, и все время наращивать их не представляется возможным. Поэтому, если говорить о долгосрочной задаче, то темпы роста в каждый конкретный год могут колебаться, но глобально необходимо выйти на некую устойчивую траекторию развития и расти не слишком быстро и не слишком медленно - в соответствии с тем потенциалом, который есть у экономики, который можно и нужно наращивать", - заявила Крючкова.

"Вторая причина объективного замедления темпов роста, безусловно, связана с тем, что частично платой за высокий рост была и высокая инфляция. Поэтому меры, которые активно предпринимал Банк России по борьбе с инфляцией, не могли не сказаться на темпах роста экономики", - добавила замминистра.

"Поэтому мы сейчас входим в новую фазу - умеренных темпов роста и постепенного охлаждения экономики. Это, естественно, создает определенные вызовы и для экономики в целом, и для всех российских регионов", - сказала Крючкова

"Понятно, что такой бурной истории, когда все время будет лучше, лучше, лучше быстрыми темпами, в ближайшие год-два мы иметь скорее всего не будем. В такой ситуации повышаются требования к гибкости экономики, к ее эффективности, к ее возможностям быстрой перестройки, к тому, какие приоритеты будут устанавливать для себя и бизнес, и государство на федеральном и региональном уровнях. Потому что замедление экономики объективно означает в том числе и как минимум замедление роста доходов бюджета всех уровней. А значит, история, когда бюджеты служили драйвером дальнейшего развития, она в той степени, в которой работала, сейчас работать не будет", - заявила замглавы Минэкономразвития.