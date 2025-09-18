Разработчик ПО "МойОфис" ожидает по итогам года выручку в 2-3 млрд рублей

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Новые облачные технологии" (НОТ, разработчик линейки офисного ПО "МойОфис") планирует по итогам 2025 года получить выручку в размере 2-3 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании Вячеслав Закоржевский на площадке форума Kazan Digital Week.

По его словам, основная часть выручки приходится на III-IV кварталы, поэтому сейчас более точный прогноз давать преждевременно.

По итогам 2025 года компания останется убыточной. "Я думаю, что убыток от текущей деятельности будет примерно на уровне прошлого года, если не учитывать влияния разовых, не укладывающихся в основную канву нашей деятельности событий", - сказал Закоржевский.

Компания в краткосрочной перспективе не ставит цель по выходу на чистую прибыль, думает выйти на безубыточность через несколько лет.

"У нас сейчас стоит цель - сделать сильные продукты и экосистемы, добиться технологического лидерства и нарастить портфель клиентов, чтобы была выручка. Прибыль - это важно, но первично ставим, чтобы у нас было широкое покрытие и продукты", - сказал глава компании.

По его словам, НОТ не намерен снижать расходы или численность сотрудников, а сокращение убытка планируется за счет роста выручки.

"Расходы мы оставляем неизменными. У нас сейчас 1064 сотрудника штатной численности, она такой же и будет. Поэтому единственный путь - это растить новых клиентов и продажи. Потому что если просто сокращать убытки, то тогда будут ухудшаться качество продукта или темп разработки, а это недопустимо. Все-таки мы, в первую очередь, целимся на продуктовую линейку и развитие", - сказал глава компании.

По итогам 2024 года НОТ нарастила выручку на 7,4% - до 2 млрд рублей. Чистый убыток снизился до 1,2 млрд рублей с 5,2 млрд рублей за 2023 год.

Закоржевский также сообщил, что в IV квартале компания планирует представить новые продукты. "Это точно будет модуль, связанный с искусственным интеллектом, в том числе, возможно, для мобильных устройств, связанный с аудиозаметками, написанием текстов. Точно мы хотим добавить BI-аналитическую систему к себе в линейку. Таск-трекер - инструмент для ведения проектов и задач. И, возможно, аналог SharePoint - что-то вроде корпоративного портала", - рассказал глава компании.

ООО "Новые облачные технологии" зарегистрировано в 2013 году, компания является разработчиком пакета офисного ПО "МойОфис".

В 2019 году в капитал НОТ вошла "Лаборатория Касперского", сейчас ей принадлежит 68,8% компании.