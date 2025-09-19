Поиск

Акции ВТБ усилили снижение после объявления цены размещения бумаг в рамках SPO

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Акции ВТБ в ходе утренних торгов на Московской бирже в пятницу усилили снижение, опустившись до 70,45 рубля за штуку (-1,9% к закрытию вечерней сессии четверга) после объявления цены размещения ценных бумаг банка в рамках SPO.

Цена размещения акций ВТБ в рамках допэмиссии составила 67 рублей за ценную бумагу, говорится в материалах госбанка. Дисконт к цене закрытия вечерних торгов Мосбиржи в четверг составил 6,7%.

Накануне размещения банк сообщал, что цена размещения не превысит цену закрытия основных торгов на Московской бирже за день до начала сбора заявок (73,9 руб./акция).

При условии полного размещения допэмиссии (1,264 млрд акций) банк может привлечь в капитал 84,7 млрд рублей.

ВТБ Московская биржа МосБиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена размещения в рамках SPO ВТБ составила 67руб./акция

Нефть Brent подешевела до $67,37 за баррель

"Ъ" сообщил о планах Сбера выкупить долю АФК "Система" в производителе микроэлектроники "Элемент"

В ЦБ заявили, что идея субсидий для IPO увязла в согласованиях

Новые критерии участия в "Сахалине-1" коснутся индийских и японских компаний

В Минэкономразвития сообщили о выходе экономики РФ в фазу более умеренного роста

Минфин надеется до конца года продать до пяти активов, изъятых в пользу государства

Минфин надеется до конца года продать до пяти активов, изъятых в пользу государства

Минфин с 2022 года отслеживает тенденцию перехода россиян на отечественный алкоголь

Минфин с 2022 года отслеживает тенденцию перехода россиян на отечественный алкоголь
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7181 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2397 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });