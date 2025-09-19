Акции ВТБ усилили снижение после объявления цены размещения бумаг в рамках SPO

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Акции ВТБ в ходе утренних торгов на Московской бирже в пятницу усилили снижение, опустившись до 70,45 рубля за штуку (-1,9% к закрытию вечерней сессии четверга) после объявления цены размещения ценных бумаг банка в рамках SPO.

Цена размещения акций ВТБ в рамках допэмиссии составила 67 рублей за ценную бумагу, говорится в материалах госбанка. Дисконт к цене закрытия вечерних торгов Мосбиржи в четверг составил 6,7%.

Накануне размещения банк сообщал, что цена размещения не превысит цену закрытия основных торгов на Московской бирже за день до начала сбора заявок (73,9 руб./акция).

При условии полного размещения допэмиссии (1,264 млрд акций) банк может привлечь в капитал 84,7 млрд рублей.