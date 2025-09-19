Поиск

Рубль утром почти не меняется в паре с юанем на фоне стабильной нефти

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань незначительно подрастает на Московской бирже утром в пятницу, рубль лишь слегка слабеет на фоне отсутствия значимых изменений на рынке нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,7025 руб. (+0,3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,64 коп. выше уровня действующего официального курса.

Приближение налогового периода сдержит ослабление рубля на следующей неделе, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

"В четверг юань смог продолжить тенденцию к восстановлению, по итогам дня прибавив чуть менее 0,2% и закончив торги в районе 12,7 руб., - отмечает эксперт в комментарии. - В рамках пятничной сессии ожидаем, что китайская валюта удержит позиции в нижней половине нашего целевого диапазона 11,5-12 руб./юань. При этом в ходе торгов рубль может отыграть часть потерь - продажи в национальной валюте будет сдерживать приближение налогового периода, пик которого приходится на 29 сентября, что на следующей неделе может привести к росту предложения иностранной валюты".

На взгляд Зварича, в такой ситуации "короткие" позиции в рубле могут нести повышенные риски. Аналитик считает, что текущие позиции юаня оправданы факторами спроса и предложения. Однако ближе к концу осени постепенный рост спроса на валюту со стороны импортеров может привести к смещению пары юань/рубль к верхней границе целевого диапазона 11,5-12 руб./юань, допускает стратег банка.

Министерство финансов РФ при подготовке проекта бюджета опирается на базовый сценарий Центробанка и учитывает ключевую ставку на уровне 12-13%, заявил министр Антон Силуанов в интервью, опубликованном в газете "Известия".

"Мы ориентируемся на документ Банка России "Основные направления денежно-кредитной политики". В нем предусмотрено несколько сценариев. Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным. Если говорить о цифрах, то там заложен диапазон ставки 12-13%. Это промежуточное значение. Соответственно, мы закладываем в бюджет на 2026 год ключевую на уровне 12-13%", - сказал Силуанов.

Цены на нефть демонстрируют слабые смешанные колебания утром в пятницу, участники рынка продолжают анализировать перспективы роста американской экономики.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по московскому времени поднимается на 0,1%, до $67,45 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на 0,11%, до $63,5 за баррель.

Ранее на этой неделе Федеральная резервная система (ФРС) ожидаемо снизила ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Понижение стало первым с декабря прошлого года. Кроме того, новый медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что до конца 2025 года базовая ставка опустится еще на 50 базисных пунктов.

С одной стороны, более мягкая денежно-кредитная политика может поддержать рост американской экономики и, как следствие, спрос на топливо. С другой, необходимость снижать ставку сама по себе свидетельствует об ослаблении экономики.

В среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 9,29 млн баррелей. Это вызвано падением импорта до исторического минимума и ростом экспорта до максимума почти за два года.

юань рубль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена размещения в рамках SPO ВТБ составила 67руб./акция

Нефть Brent подешевела до $67,37 за баррель

"Ъ" сообщил о планах Сбера выкупить долю АФК "Система" в производителе микроэлектроники "Элемент"

В ЦБ заявили, что идея субсидий для IPO увязла в согласованиях

Новые критерии участия в "Сахалине-1" коснутся индийских и японских компаний

В Минэкономразвития сообщили о выходе экономики РФ в фазу более умеренного роста

Минфин надеется до конца года продать до пяти активов, изъятых в пользу государства

Минфин надеется до конца года продать до пяти активов, изъятых в пользу государства
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7181 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2397 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });