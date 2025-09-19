Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,2% в начале основных торгов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в пятницу умеренно снижается из-за геополитической неопределенности, санкционных рисков со стороны Запада, а также подешевевшей нефти (фьючерс на Brent торгуется ниже $67,5 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2%, при этом лидерами снижения выступили акции ВТБ (-1,6%) на фоне низкой цены размещения допэмиссии (SPO) и бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (-1,6%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2788,02 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1055,98 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 сентября, составляет 83,1725 руб. (+17,38 копейки).

Акции ВТБ на утренней сессии падали до 70,01 рубля (-3,8%), после чего отскочили в начале основных торгов до 71,58 рубля за штуку (-1,6%); объем торгов превысил 5,8 млрд рублей.

Цена размещения акций ВТБ в рамках SPO составила 67 рублей за ценную бумагу, говорится в материалах госбанка. Дисконт к цене закрытия вечерних торгов Мосбиржи в четверг составил 6,7%.

Подешевели также акции "Аэрофлота" (-1,5%), "ВК" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), АФК "Система" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), "НЛМК" (-0,3%), "Т-Технологий" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Русала" (-0,2%), "Татнефти" (-0,1%), "ММК" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), "ФосАгро" (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,3% "префы"), "МТС" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что президент РФ Владимир Путин "подвел" его в том, что касается урегулирования конфликта на Украине. "Это та война, которую я считал самой простой из-за моих отношений с президентом Путиным. Но он меня подвел", - сказал он в четверг в Лондоне на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Он отметил, что ранее считал конфликт на Украине "одним из самых легких" в плане урегулирования, и выразил надежду получить положительные сигналы в отношении решения этой проблемы. "Я надеюсь, у нас будут хорошие новости для вас", - сказал он на пресс-конференции.

Кроме того, президент США заявил, что снижение цен на нефть позволит добиться урегулирования украинского кризиса. "Очень просто: если цена на нефть упадет, то России придется прекратить, у нее не будет иного выбора, кроме как прекратить", - сказал Трамп. При этом он назвал "нечестным" то, что европейские государства и другие страны закупают нефть у РФ. Он заверил, что цены будут снижаться, в частности, из-за усилий США, которые, по словам Трампа, добывают нефти больше, чем кто-либо еще.

В минувшую субботу американский президент заявлял, что Вашингтон пойдет на значительные санкции против РФ, если все страны НАТО согласятся на подобные шаги, а также откажутся от российской нефти.

Министерство финансов РФ при подготовке проекта бюджета опирается на базовый сценарий Центробанка и учитывает ключевую ставку на уровне 12-13%, заявил глава ведомства Антон Силуанов в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия". "Мы ориентируемся на документ Банка России "Основные направления денежно-кредитной политики". В нем предусмотрено несколько сценариев. Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным. Если говорить о цифрах, то там заложен диапазон ставки 12-13%. Это промежуточное значение. Соответственно, мы закладываем в бюджет на 2026 год ключевую на уровне 12-13%", - сказал Силуанов.

Агентство Bloomberg сообщило в четверг со ссылкой на источники, что в Европейском союзе (ЕС) прорабатывают предложения, которые позволили бы быстрее, чем планировалось изначально, отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ). "ЕС планирует меры, чтобы ускорить свертывание поставок российского СПГ, спустя дни после призыва президента США Дональда Трампа к ЕС сделать больше для ограничения торговли энергоресурсами Москвы. По словам источников, Еврокомиссия рассматривает вариант включить в новый санкционный пакет положение об отказе от всего импорта российского СПГ - раньше, чем в конце 2027 года", - информирует агентство.

По словам источников, Европа не хочет вводить пошлины на товары Индии и КНР за их закупки нефти РФ, как того требует Трамп, и вместо того переключает внимание на СПГ из России.

Комментарии аналитиков

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", в пятницу российский рынок акций, скорее всего, останется под давлением на фоне угроз введения новых санкций со стороны Запада. Дополнительным негативом служит тема фискального ужесточения, которая сейчас обсуждается в СМИ - правительство РФ рассматривает повышение НДС. Однако, несмотря на текущий негативный фон, на горизонте нескольких месяцев сохраняется вероятность возобновления растущего тренда на российском рынке.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, рынок акций РФ в конце недели возобновил снижение, несмотря на оптимистичную риторику про устойчивую динамику российской экономики на X Московском финансовом форуме. Негативные настроения инвесторов подогревались слухами о возможном повышении НДС. В то же время глава Банка России Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме обозначила свою позицию: чем больше дефицит бюджета, тем жестче денежно-кредитная политика. Поэтому, считает она, Минфин должен иметь сбалансированный бюджет. А инфляция, по-видимому, уже не единственный критерий для ДКП ЦБ.

Локальный уровень поддержки для индекса МосБиржи в районе 2850 пунктов не устоял. Тем не менее индекс МосБиржи остается в широком торговом диапазоне 2600-3000 пунктов. Сейчас он консолидируется в середине этого диапазона, откуда возможно движение как к нижней, так и к верхней его границе, считает Калачев.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич полагает, что индекс МосБиржи может снизу протестировать уровень 2800 пунктов.

Накануне на рынке активизировались продажи из-за ухудшения ожиданий по геополитике, что отбросило индекс МосБиржи ниже области 2800-2850 пунктов. При этом фактора статистики Росстата по инфляции и инфляционным ожиданиям населения, вышедших в среду и несколько улучшивших ожидания по динамике ставки ЦБ, не хватило для сохранения поддержки 2800 пунктов.

В пятницу утром на рынке акций сохранятся продажи, однако фактор фиксации прибыли по коротким позициям в преддверии выходных может привести во второй половине дня к коррекционному восстановлению индекса МосБиржи и тестированию снизу уровня 2800 пунктов. В пятницу целевой диапазон для индекса может составить 2760-2820 пунктов, считает Зварич.

Мировые фондовые площадки

В США накануне основные индексы акций выросли на 0,3-0,9%, инвесторы продолжили оценивать итоги сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). В среду Федрезерв ожидаемо снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (до 4-4,25%), при этом новый медианный прогноз членов руководства центробанка предусматривает, что ставка будет снижена еще дважды до конца года. Предыдущий прогноз предполагал всего два снижения, с учетом сентябрьского заседания.

Также в четверг стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе упало на 33 тыс. - до 231 тыс. Неделей ранее число новых заявок составило 264 тыс. (максимум с октября 2021 года), а не 263 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали снижения до 240 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

В Азии в пятницу преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,1%).

Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,5% годовых, говорится в сообщении по итогам сентябрьского заседания. За такое решение проголосовало семь из девяти членов руководства японского ЦБ, двое предложили повысить ставку до 0,75%. Большинство аналитиков и экономистов ожидали, что ставка останется на прежнем уровне - максимальном с октября 2008 года, сообщает Trading Economics.

Банк Японии объявил также, что начнет продажи принадлежащих ему активов в биржевых инвестиционных фондах (ETF) и инвестиционных фондах недвижимости (REIT) на сумму около 330 млрд иен и 5 млрд иен в год соответственно.

Потребительские цены в Японии в августе увеличились на 2,7% в годовом выражении, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 3,1% в предыдущем месяце и находится на самом низком уровне с октября 2024 года.

Подъем цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) также ослабел до 2,7% с 3,1% в июле. Это совпало с консенсус-прогнозом экспертов.

Нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены стабилизировались после отката на опасениях по поводу замедления роста американской экономики.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $67,45 за баррель (+0,03% и -0,8% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $63,49 за баррель (-0,1% и -0,8% в четверг).

С одной стороны, более мягкая денежно-кредитная политика ФРС может поддержать рост американской экономики и, как следствие, спрос на топливо. С другой, необходимость снижать ставку сама по себе свидетельствует об ослаблении экономики.

В среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 9,29 млн баррелей. Это вызвано падением импорта до исторического минимума и ростом экспорта до максимума почти за два года.