Preiss-Daimler вышло из СП с "Татнефтью" по производству стекловолокна в Алабуге

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - P-D Glasseiden GmbH Oschatz (входит в Preiss-Daimler Group) вышла из совместного предприятия с "Татнефтью" по производству стекловолокна в ОЭЗ "Алабуга"– ООО "П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно".

Согласно ЕГРЮЛ, с 11 сентября учредителями являются ООО "Татнефть-Актив" (75%) и ООО "Татнефть-Пресскомпозит" (25%).

P-D Glasseiden GmbH Oschatz вошла в проект в 2007 году, распоряжалась тогда 50% уставного капитала. В 2012 году "Татнефть" выкупила у нее 25% долю, и до 11 сентября 2025 года германская компания владела оставшимися 25%.

"П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно" выпускает стекловолокно и продукцию на его основе - ровинги, стекломаты, стеклосетку, стеклоткань. Производство мощностью 21 тыс. тонн в год стартовало в 2010 году, в 2019 году сообщалось о модернизации, в результате которой мощность возросла до 31,8 тыс. тонн в год. Инвестиции в создание производства, по данным на 2016 год, составляли 4,8 млрд рублей.

В июле 2025 года "П-Д Татнефть Алабуга Стекловолокно" было включено в список антироссийских санкций ЕС.