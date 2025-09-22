Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ в августе вырос м/м на 28,2%, грузовиков – упал на 68,2%

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Экспортные поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в августе 2025 года выросли в помесячном выражении на 28,2% до $796,4 млн, грузовиков – упали на 68,2% до $34,5 млн, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

За 8 месяцев 2025 года в РФ из Китая было ввезено легковых автомобилей чуть более чем на $4 млрд руб. (-55,4%), грузовых – на $430,1 млн (-76,7%).

Месячный объем поставок легковых автомобилей в сентябре оказался самым большим в этом году, в то время как объем по грузовикам был самым низким с февраля текущего года.

Ситуация с поставками частей и принадлежностей для моторных транспортных средств из КНР в РФ стабильнее: в прошлом месяце их было ввезено почти на $157 млн (+4,3% м/м). В январе-августе 2025 года их поставки снизились на 16,1% до $1,36 млрд.

Экспорт продукции автопрома из КНР в РФ в 2025 году, $ млн*

Период Легковые авто Грузовые авто Автокомпоненты Январь 516,1 (-36%) 24,6 (-89,1%) 270 (+27,1%) Январь-февраль 749,9 (-48,8%) 40,8 (-87%) 408,6 (+10%) Январь-март 1354,9 (-41,8%) 98,5 (-78,3%) 585,6 (+9,5%) Январь-апрель 1862 (-47,2%) 146,5 (-79,7%) 753,8 (+4,4%) Январь-май 2233 (-54%) 214,5 (-78,2%) 905 (-2,1%) Январь-июнь 2662 (-57,2%) 287,3 (-77,6%) 1048 (-9,6%) Январь-июль 3282,8 (-56,3%) 395,7 (-73,9%) 1198,2 (-13,6%) Январь-август 4079,2 (-55,4%) 430,1 (-76,7%) 1355,1 (-16,1%)

* - данные таможни КНР и расчеты "Интерфакса".