Поиск

Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ в августе вырос м/м на 28,2%, грузовиков – упал на 68,2%

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Экспортные поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в августе 2025 года выросли в помесячном выражении на 28,2% до $796,4 млн, грузовиков – упали на 68,2% до $34,5 млн, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

За 8 месяцев 2025 года в РФ из Китая было ввезено легковых автомобилей чуть более чем на $4 млрд руб. (-55,4%), грузовых – на $430,1 млн (-76,7%).

Месячный объем поставок легковых автомобилей в сентябре оказался самым большим в этом году, в то время как объем по грузовикам был самым низким с февраля текущего года.

Ситуация с поставками частей и принадлежностей для моторных транспортных средств из КНР в РФ стабильнее: в прошлом месяце их было ввезено почти на $157 млн (+4,3% м/м). В январе-августе 2025 года их поставки снизились на 16,1% до $1,36 млрд.

Экспорт продукции автопрома из КНР в РФ в 2025 году, $ млн*

ПериодЛегковые автоГрузовые автоАвтокомпоненты
Январь516,1 (-36%)24,6 (-89,1%)270 (+27,1%)
Январь-февраль749,9 (-48,8%)40,8 (-87%)408,6 (+10%)
Январь-март1354,9 (-41,8%)98,5 (-78,3%)585,6 (+9,5%)
Январь-апрель1862 (-47,2%)146,5 (-79,7%)753,8 (+4,4%)
Январь-май2233 (-54%)214,5 (-78,2%)905 (-2,1%)
Январь-июнь2662 (-57,2%)287,3 (-77,6%)1048 (-9,6%)
Январь-июль3282,8 (-56,3%)395,7 (-73,9%)1198,2 (-13,6%)
Январь-август4079,2 (-55,4%)430,1 (-76,7%)1355,1 (-16,1%)

* - данные таможни КНР и расчеты "Интерфакса".

Китай РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ в июле обновила рекорд поставок газа в КНР, экспортировав 4,25 млрд куб. м газа

Инфляция в России

ЦБ РФ считает цель по инфляции в 4% пограничным уровнем

Введены правила выдачи разрешения на полеты авиатехники, взятой в "мокрый" лизинг за рубежом

Аэропорт Магаса приобрела структура Wildberries & Russ за 425 млн рублей

Си Цзиньпин в разговоре с Трампом призвал не вводить односторонние меры в торговле

Дизтопливо на бирже подорожало за неделю на 7,2%

Дизтопливо на бирже подорожало за неделю на 7,2%

Перезапуск производства на бывшем заводе Toyota в Петербурге намечен на 2026 год

Xiaomi отзывает 116,8 тыс. электромобилей SU7 из-за проблем с системой помощи водителю

Xiaomi отзывает 116,8 тыс. электромобилей SU7 из-за проблем с системой помощи водителю
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7191 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2399 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });