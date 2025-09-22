Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ в августе вырос м/м на 28,2%, грузовиков – упал на 68,2%
Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Экспортные поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в августе 2025 года выросли в помесячном выражении на 28,2% до $796,4 млн, грузовиков – упали на 68,2% до $34,5 млн, следует из данных Главного таможенного управления КНР.
За 8 месяцев 2025 года в РФ из Китая было ввезено легковых автомобилей чуть более чем на $4 млрд руб. (-55,4%), грузовых – на $430,1 млн (-76,7%).
Месячный объем поставок легковых автомобилей в сентябре оказался самым большим в этом году, в то время как объем по грузовикам был самым низким с февраля текущего года.
Ситуация с поставками частей и принадлежностей для моторных транспортных средств из КНР в РФ стабильнее: в прошлом месяце их было ввезено почти на $157 млн (+4,3% м/м). В январе-августе 2025 года их поставки снизились на 16,1% до $1,36 млрд.
Экспорт продукции автопрома из КНР в РФ в 2025 году, $ млн*
|Период
|Легковые авто
|Грузовые авто
|Автокомпоненты
|Январь
|516,1 (-36%)
|24,6 (-89,1%)
|270 (+27,1%)
|Январь-февраль
|749,9 (-48,8%)
|40,8 (-87%)
|408,6 (+10%)
|Январь-март
|1354,9 (-41,8%)
|98,5 (-78,3%)
|585,6 (+9,5%)
|Январь-апрель
|1862 (-47,2%)
|146,5 (-79,7%)
|753,8 (+4,4%)
|Январь-май
|2233 (-54%)
|214,5 (-78,2%)
|905 (-2,1%)
|Январь-июнь
|2662 (-57,2%)
|287,3 (-77,6%)
|1048 (-9,6%)
|Январь-июль
|3282,8 (-56,3%)
|395,7 (-73,9%)
|1198,2 (-13,6%)
|Январь-август
|4079,2 (-55,4%)
|430,1 (-76,7%)
|1355,1 (-16,1%)
* - данные таможни КНР и расчеты "Интерфакса".