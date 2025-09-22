Суд рассмотрит иск об обращении активов бизнесменов Бикова и Боброва в доход РФ в закрытом режиме

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Екатеринбурга будет рассматривать иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Корпорация СТС", ООО "Интертехэлектро - Новая генерация", ООО "Курганская ТЭЦ" и других активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова в закрытом режиме, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд удовлетворяет ходатайство истца о закрытии заседания", - сказала судья.

Ходатайство о закрытии процесса подал представитель Генпрокуратуры. Он аргументировал это тем, что участниками дела являются предприятия, имеющие стратегическое значение. Кроме того, дело содержит сведения о налоговом контроле, а также банковской тайне. Представители ответчиков и третьих лиц, в свою очередь, выступили против закрытия процесса.

В частности, они указывали, что стратегическая важность энергетических активов не равнозначна наличию государственной тайны, а также, что в деле отсутствует коммерческая тайна. Кроме того, представители ответчиков обращали внимание на значимость гласности в делах о коррупции, право на освещение процесса СМИ и приводили другие аргументы.

Кроме того, истец во время предварительного заседания ходатайствовал о приобщении дополнительных материалов. Представители ответчиков и третьих лиц выразили свое несогласие, аргументируя это необходимостью ознакомиться с материалами дела в полной мере. Суд удовлетворил данное ходатайство Генпрокуратуры РФ.

Как сообщалось, ответчиками по иску Генпрокуратуры, помимо подконтрольных Боброву и Бикову компаний, являются бывший министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков, экс-министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, и.о. вице-губернатора Олег Чемезов и другие. Всего в иске фигурируют 34 ответчика, из них 14 - физические лица. В общей сложности Генпрокуратура требует изъять порядка 40 компаний.

Ведомство установило, что на территории Уральского федерального округа функционирует группа компаний "Корпорация СТС". Холдинг монополизировал генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской, Свердловской, Тюменской областей, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Генпрокуратура отмечает, что Биков и Бобров скупили ресурсоснабжающие компании в Курганской и Тюменской областях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах за счет незаконно полученных активов.

Доходы от продажи коммунальных ресурсов Биков и Бобров через подконтрольный банк "Агропромкредит" выводят на зарубежные счета в Австрии и Швейцарии.

По имеющейся у Генпрокуратуры информации, ответчики и их родственники имеют гражданство и вид на жительство в ряде иностранных государств (Австрия, Италия, Великобритания, Румыния, Израиль), постоянно проживают за рубежом. Имеют недвижимость, банковские счета и иные активы в иностранных государствах.