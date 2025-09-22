Китай в августе заметно сократил импорт нефти из РФ и Саудовской Аравии к июлю

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Экспорт нефти из России и Саудовской Аравии в Китай в августе существенно снизился относительно июльских данных, при этом значительно выросли поставки из Бразилии, сообщается в данных Главного таможенного управления КНР.

Согласно расчетам "Интерфакса", среднесуточный экспорт нефти из РФ в Китай в прошлом месяце составил 1,87 млн б/с, что на 8,8% меньше, чем в июле. В абсолютном выражении поставки составили 7,94 млн тонн (на сумму $3,87 млрд) против 8,71 млн тонн в июле и 9,38 млн тонн в августе-2024.

Саудовская Аравия в августе поставляла в Китай в среднем 1,41 млн б/с - почти на 20% меньше, чем в июле. Общий экспорт нефти в КНР составил 5,98 млн тонн (на сумму $3,21 млрд) против 7,47 млн тонн в июле и 5,3 млн тонн в августе-2024.

Ирак в августе увеличил экспорт нефти в Китай на 15,7% - до 1,33 млн б/с. Общий экспорт составил 5,65 млн тонн (на сумму $2,42 млрд) против 4,89 млн тонн в июле и 6,61 млн тонн в августе-2024.

В четверку лидирующих поставщиков нефти в КНР в августе ворвалась Бразилия, увеличившая экспорт нефти более чем на 37%, до 1,22 млн б/с, что соответствует 5,19 млн тонн за месяц (при затратах в $2,66 млрд). В июле экспорт нефти из Бразилии в КНР составил 3,77 млн тонн, а в августе-2024 - 3,45 млн тонн.

Импорт нефти из Малайзии, которую отраслевые аналитики считают промежуточным пунктом по доставке в Китай нефти из Ирана и Венесуэлы, в прошлом месяце вырос на 12,3%, до 1,12 млн б/с. Общий объем поставок составил 4,74 млн тонн (на сумму $2,2 млрд) против 4,23 млн тонн в июле и 7,45 млн тонн в августе-2024.

По итогам восьми месяцев лидирующим поставщиком нефти в Китай остается Россия - 65,76 млн тонн (-8,6% к аналогичному периоду 2024 года). Далее следует Саудовская Аравия - 52,4 млн тонн (+0,6%), Малайзия - 47,38 млн тонн (-9,8%), Ирак - 43,31 млн тонн (+1,3%), Бразилия - 28,96 млн тонн (+11,8%).

Как сообщалось, среднесуточный импорт нефти Китаем в августе составил 11,65 млн б/с, что на 4,8% больше, чем в июле, и на 0,8% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. В абсолютном выражении КНР в августе импортировала 49,492 млн тонн нефти (на сумму $24,93 млрд) против 47,204 млн тонн в июле и 49,103 млн тонн в августе-2024.