Советник главы ЦБ назвал состояние рынка труда самым ярким признаком отсутствия рецессии

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Экономические показатели не демонстрируют признаков рецессии, самое яркое доказательство ее отсутствия – перегретый рынок труда, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

"Рецессия, в первую очередь, ухудшение наших с вами доходов, это сокращение объемов производства, это ухудшение ситуации на рынке труда. Вот все эти моменты, все эти явления, когда они происходят вместе, позволяют говорить, что экономика оказалась в состоянии рецессии. Чаще всего состояние рецессии сопровождается дезинфляционными трендами: людей увольняют, доходы падают, снижается спрос и это чаще всего ведет к снижению показателя инфляции, как это было в ковид. У нас всего этого нет", - сообщил Тремасов в ростовском пресс-центре "Интерфакса" в понедельник.

Он отметил, что безработица в России уже длительное время держится на минимальных 2,2%. "В условиях рецессии, если у компании какие-то реальные проблемы, они начинают увольнять персонал, если падает спрос, компания увольняет персонал. Мы пока что по статистике видим, что количество занятых в экономике только растет, а нормы безработицы держатся на минимумах уже долгое время. Это такое самое яркое свидетельство того, что рецессии в экономике (нет - ИФ)", - подчеркнул советник главы ЦБ.

Он добавил, что также сохраняется рост доходов населения на достаточно высоком уровне.

"Я сегодня говорил про оживление кредитования. Это тоже на самом деле один из факторов того, что рецессия не просматривается", - заявил Тремасов.

Он согласился, что в ряде отраслей наблюдается снижение производства. "Где-то это просто коррекция – возвращение к нормальным уровням после очень бурного роста предыдущих лет, где-то это негативное влияние внешнее, в первую очередь в отраслях-экспортерах. Но в целом, если говорить об агрегированных индексах – промышленного производства, строительства, ВВП в целом, эти индексы сохраняют положительную динамику, не позволяющую говорить о рецессии в экономике", - подчеркнул Тремасов.

