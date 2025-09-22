Минпромторг РФ ожидает от электронной отрасли предложений по созданию открытой архитектуры ИИ

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ ожидает от отрасли предложений по подготовке нормативной правовой базы в части создания открытой архитектуры решений в области искусственного интеллекта, заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак в ходе форума "Микроэлектроника 2025".

"Нам многое предстоит сделать с точки зрения создания аппаратного обеспечения для использования технологий искусственного интеллекта, - сказал Шпак. - Сейчас пришли к необходимости создания открытой архитектуры в части искусственного интеллекта. Речь идет не только об алгоритмах, но в первую очередь об аппаратном обеспечении".

По словам Шпака, создание такой архитектуры будет способствовать продвижению российских технологий и решений на зарубежных рынках.

"Сегодня ни одного международного opensource по ИИ в аппаратной части нет, - добавил Шпак. - Призываю говорить о создании такой открытой архитектуры, в первую очередь в части аппаратных интерфейсов, аппаратных платформ".

При этом необходимость создания такой архитектуры замглавы Минпромторга объяснил, в частности, недостатком ресурсов и специалистов для самостоятельного развития каждым участником рынка соответствующих решений и технологий.

"Поэтому мы должны договорится о возможности переиспользования библиотек, данных, существующих решений, - пояснил Шпак. - В регуляторном отношении готовы двигаться в этом направлении. Но чтобы не быть как слон в посудной лавке, хотели бы первые предложения получить от вас".

По его словам, представители отрасли должны в рамках форума проработать эти предложение и закрепить их в итоговой резолюции. На их основе Минпромторг сможет заняться подготовкой необходимой нормативной базы.