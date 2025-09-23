Средства юрлиц в российских банках в августе выросли на значительные 2,4%

Фото: "Интерфакс"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Средства юрлиц в российских банках в августе увеличились на значительные 2,4% (1,4 трлн руб.) против прироста на 1,4% в июле, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Выросли как рублевые (+1,2 трлн руб., +2,4%), так и валютные остатки (+0,2 трлн руб., +2,5%). Объем средств компаний на 1 сентября 2025 года составил 59,6 трлн руб.

Средства населения в августе выросли всего на 0,1% (67 млрд руб.) после увеличения на 1,3% в июле. ЦБ отмечает, что такая динамика характерна для августа, когда из-за отпусков и подготовки к учебному году расходы граждан увеличиваются.

В структуре рублевых средств физлиц (+52 млрд руб., +0,1%) выросли только остатки на срочных вкладах (+87 млрд руб., +0,2%), а средства на текущих счетах уменьшились (-35 млрд руб., -0,2%).

Средства населения в иностранной валюте за месяц также немного выросли (+15 млрд руб. в рублевом эквиваленте, +0,5%).

Общий объем средств физлиц на 1 сентября достиг 61,2 трлн руб.

Рост средств на счетах эскроу в августе был сопоставим с июлем (+124 млрд руб., +1,8% после +1,7% в июле), что связано с продолжающимся оживлением ипотеки и поступлением оплат по рассрочке. При этом объем раскрытия счетов эскроу почти не изменился (341 млрд руб. после 327 млрд руб. в июле).

Госсредства в банках выросли на 4,1% (+0,4 трлн руб.) - до 11,1 трлн руб. В их структуре увеличились средства Федерального казначейства (+0,6 трлн руб.), что может быть связано с некоторым снижением госрасходов по сравнению с июлем, а также поступлением дивидендов в бюджет (порядка 0,9 трлн руб.). Средства региональных бюджетов за месяц сократились на 0,1 трлн рублей.

Привлеченные кредитными организациями средства Банка России в августе значительно уменьшились - на 1,6 трлн руб., или на 38,5% - до 2,5 трлн руб. после роста в конце июля, вызванного необходимостью выполнить усреднение обязательных резервов.