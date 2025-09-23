Поиск

Банки РФ в августе увеличили темпы роста кредитования компаний до 1,6%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Российские банки в августе увеличили темпы роста кредитования компаний до 1,6% с 1,1% месяцем ранее, следует из обзора ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Как отмечает ЦБ, большую часть прироста обеспечили рублевые корпоративные кредиты (+0,8 трлн руб., +1,1%). Примерно на треть это кредиты нефтегазовым компаниям, а остальной прирост был равномерно распределен по отраслям.

Кроме того, увеличилось валютное кредитование (+0,3 трлн руб., +2,5%), главным образом за счет компаний-экспортеров.

При этом банки также нарастили вложения в корпоративные облигации (+0,2 трлн руб.), в основном в новые выпуски металлургических компаний.

Если рассматривать прирост требований к компаниям в годовом выражении, то он продолжил постепенно замедляться (до 10,1% с 10,7% в июле после пикового 21% в 2024 году, когда месячные темпы роста доходили до 2,2-2,4%). По итогам года ЦБ ожидает рост в диапазоне 9-12%.

