Калининградский "Автотор" готовится к сборке четырех моделей китайского Changan

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Калининградский "Автотор" планирует выпускать автомобили китайского автоконцерна Changan, говорится в материалах тендерной документации, опубликованных российской компанией.

"Автотор" объявил в сентябре тендеры на закупку оборудования для производства кроссоверов Changan X5 Plus и Changan CS75 Plus. Также компания намерена приобрести оборудование для выпуска двух моделей гибридных кроссоверов Deepal S07 и Deepal G318.

Комментировать эту информацию в "Автоторе" не стали.

"Ведомости" в феврале 2025 года писали со ссылкой на источники, что "Автотор" ведет переговоры с Changan о возможной сборке автомобилей концерна в Калининграде. Исполнительный директор ООО "Чанъань Моторс Рус" Александр Кулагин в начале сентября говорил в интервью "Интерфаксу", что у Changan есть нацеленность на локализацию в РФ. "Мы провели все необходимые переговоры и надеемся в обозримом будущем увидеть автомобиль с локальным VIN-номером", - сообщал Кулагин, не упоминая при этом российского технологического партнера.

Автомобили Changan уже выпускались в РФ в 2016-2019 годах на липецком "Моторинвесте". Тогда единственной моделью, собиравшейся на этом предприятии, был компактный кроссовер Changan CS35. Позднее, в конце 2021 года, российская компания переключилась на производство электрокаров DongFeng под собственным брендом Evolute. Кроме того, в 2020-2021 годах кроссоверы Changan CS35 и CS75 собирали на мощностях белорусского "Юнисона".

Changan входит в топ-5 самых популярных автопроизводителей Китая. В 2023-2024 годах он был на четвертой строчке по объемам продаж. В прошлом году продажи компании в КНР снизились на 15%, до 1,47 млн единиц.

По данным "Автостата", продажи Changan на российском рынке в 2024 году выросли в 2,2 раза до 106,1 тыс. шт. Доля рынка составила 6,8% против 4,5% в 2023 году. По итогам 8 месяцев 2025 года в РФ было реализовано 44,8 тыс. автомобилей Changan - на 37,4% меньше, чем за тот же период 2024 года. Доля рынка с начала года составила 5,8% против 7,1% соответственно.

"Автотор" после ухода своих предыдущих партнеров - Kia, Hyundai и BMW - в 2022 году переключился на сборку автомобилей китайских марок. Сейчас группа собирает легковые и коммерческие автомобили китайских Kaiyi, BAIC, SWM, Foton, Dongfeng Sokon, JMC и Jetour. Также выпускается электрокар JMEV Yi под собственным брендом "Амберавто". Запущено производство двух моделей компактных электромобилей Eonyx совместной разработки "Автотора" и партнеров.