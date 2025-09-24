Поиск

Минэкономразвития ждет паузу в росте инвестиций в основной капитал в 2026 году

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития ожидает паузу в росте инвестиций в основной капитал в 2026 году на фоне высокой базы прошлых лет, заявил в Совете Федерации глава министерства Максим Решетников.

"Экономика России находится в стадии планового охлаждения. Высокие процентные ставки приводят к замедлению инфляции и одновременно снижают темпы роста экономики. Это дает пространство для смягчения денежно-кредитной политики и выхода на устойчивые и сбалансированные темпы роста в последующие годы", - сказал он.

"Основным драйвером роста экономики останется внутренний спрос. Его основа - рост реальных доходов и зарплат. Также поддержку спросу окажет постепенное снижение нормы сбережений по мере нормализации денежно-кредитной условий", - отметил министр.

"На высоком уровне сохраняется инвестиционная активность. По итогам I полугодия инвестиции выросли более чем на 4% (на 4,3% - ИФ), но темпы роста снижаются. По следующему году мы планируем паузу в росте инвестиций. Но напомню, что у нас очень высокая база предыдущих лет - за последние 4 года накопленный рост реальных инвестиций составил 36%", - сказал министр об ожидаемой динамике инвестиций в 2026 году.

