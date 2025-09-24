В ЦБ заявили, что нулевой структурный дефицит бюджета в 2026 году помог бы смягчению ДКП

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Возвращение к нулевому структурному дефициту бюджета в 2026 году станет мощным дезинфляционным фактором, расширит пространство для снижения ключевой ставки ЦБ РФ, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

"В этом году правительство обещало, что у нас будет нулевой структурный дефицит, но по факту мы его не получим, будет небольшой структурный дефицит, скорее всего", - сообщил Тремасов на коммуникационной сессии в Краснодаре.

"Со следующего года правительство должно вернуться в рамки бюджетного правила, в рамки нулевого структурного дефицита. Если это произойдет, то это, безусловно, будет серьезным дезинфляционным фактором, и это расширит пространство для снижения ключевой ставки, смягчения денежно-кредитной политики", - отметил советник главы ЦБ.

Он добавил, что на момент сентябрьского заседания совета директоров по ставке у Банка России не было информации о параметрах бюджета на 2026-2028 годы. Это стало одним из факторов, из-за которых ЦБ предпочел действовать более осторожно, снизив ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) до 17%, а не на 200 б.п., как ожидало большинство аналитиков, сообщил Тремасов. "Сейчас посмотрим новый проект бюджета, и конечно, учтем его и в нашем прогнозе", - сказал он. ЦБ обновит среднесрочный макроэкономический прогноз по итогам опорного заседания 24 октября.

На октябрьское решение по ставке важное влияние будет оказывать инфляционная динамика. "Здесь у нас пока еще очень мало информации, по динамике цен в осенние месяцы. Будем смотреть, что происходит", - подчеркнул советник главы ЦБ.

Он отметил, что важным сдерживающим фактором для смягчения ДКП является ситуация на рынке труда. "Она принципиально не меняется. Да, наверно, она перестала ужесточаться", - заявил он.

По его словам, возвращение текущих темпов роста потребительских цен в летние месяцы примерно к 4% открывало возможности для дальнейшего снижения ставки.

"Вы знаете, что на сентябрьском заседании мы действовали весьма аккуратно. Несмотря на то, что рынок ждал от нас минус 200 б.п., рыночные ожидания, не сказать, что они были стопроцентные, но было некоторое смещение ожиданий в сторону 16%, что мы снизим ставку до 16%, мы же снизили до 17%. С чем была связана такая осторожность? Мы в последние месяцы увидели оживление кредитования", - пояснил Тремасов.

Он отметил, что оживление кредитования наблюдается как в корпоративном, так и в розничном сегменте.

"Как кредит влияет на принятие решений? Именно кредит создает новые деньги в экономике, создает спрос. В тот момент, когда вы приходите в банк, берете кредит, именно в этот момент в экономике появляются новые деньги, появляется новый спрос... Если кредит начинает быстро расти, то соответственно вырастает и спрос, вырастают и инфляционные риски. Вот это оживление кредитования последних месяцев, оно заставило нас действовать аккуратно", - сообщил советник главы ЦБ.

Он добавил, что также ЦБ был обеспокоен динамикой инфляционных ожиданий населения в августе (они выросли с 13% до 13,5%). На момент сентябрьского заседания по ставке у ЦБ еще не было данных за этот месяц (инфляционные ожидания населения в сентябре снизились до 12,6%).