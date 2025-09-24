Поиск

Высокая потребактивность даже при замедлении экономики может мешать возврату инфляции к цели в 4%

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Сохранение высокой потребительской активности даже при замедлении темпов роста экономики может мешать возвращению инфляции к цели в 4%, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам сентябрьского заседания совета директоров.

"Было высказано мнение, что, если потребительская активность останется высокой, даже при замедлении роста экономики в целом это может препятствовать снижению инфляции к 4%", - отмечается в документе.

Потребительский спрос после замедления в первой половине года активизировался в июле-августе, подчеркивает ЦБ. Его поддерживали высокие темпы роста доходов населения. Оживление спроса наблюдалось в сегменте непродовольственных товаров, в частности, выросли продажи легковых автомобилей после временного спада в начале 2025 года из-за повышения утилизационного сбора.

Хроника 07 июня 2024 года – 24 сентября 2025 годаИнфляция в России
ЦБ РФ инфляция
