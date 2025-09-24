Минэкономразвития ожидает плавное ослабление рубля в 2026-28 гг.

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития ожидает плавное ослабление курса рубля в 2026-2028 годах, но рубль будет более крепким, чем ожидалось ранее. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на заседании правительства, на котором рассматривается макропрогноз министерства на 2025-2028 годы.

"В прогноз заложено плавное ослабление курса рубля. При этом сам курс будет крепче, чем закладывалось в апреле в сценарных условиях. Прежде всего, это произойдет за счет более крепкого торгового баланса", - сказал министр.

Минэкономразвития РФ прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 86,1 руб./$1 (против 94,3 руб. в апрельской версии прогноза).

Прогноз среднегодового курса доллара в 2026 году равен 92,2 руб. (100,2 руб. в апрельской версии), в 2027 году - 95,8 руб. (103,5 руб.), в 2028 году - 100,1 руб. (106,0 руб.).