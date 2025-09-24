Минэкономразвития РФ ждет доллар к концу 2025 года на уровне 92,6 руб.

Доллар превысит 100 руб. только в июле 2028 года, прогнозирует ведомство

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ ожидает, что курс доллара на конец 2025 года вырастет до 92,6 руб., сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом внесенного ведомством в правительство макропрогноза на 2025-2028 годы, который рассматривается в среду на заседании кабинета министров.

Согласно прогнозу Минэкономразвития (в нем дается помесячная разбивка прогноза курса), доллар превысит 100 руб. только в июле 2028 года.

По прогнозу министерства, на конец 2026 года доллар будет стоить 93,4 руб., на конец 2027 года - 97,8 руб., на конец 2028 года - 102,0 руб.

Ранее Минэкономразвития сообщало, что прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 86,1 руб./$1 (против 94,3 руб. в апрельской версии прогноза). Прогноз среднегодового курса доллара в 2026 году равен 92,2 руб. (100,2 руб. в сентябрьской версии), в 2027 году - 95,8 руб. (103,5 руб.), в 2028 году - 100,1 руб. (106,0 руб).