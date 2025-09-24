Индексация тарифов на газ, электроэнергию и ЖКХ в 2026 г. ожидается с 1 октября
Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Индексация совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, тарифов на газ и электроэнергию в 2026 году будет произведена с 1 октября, тогда как в предыдущие два года осуществлялась в середине года. Такие сроки предусмотрены макропрогнозом на 2025-2028 годы, внесенным Минэкономразвития в правительство и рассмотренном в среду на заседании кабинета министров, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом документа.
Ниже приведены прогнозируемые темпы индексации тарифов в 2026-2028 гг.:
|Показатель
|2024 (факт)
|2025
|2026
|2027
|2028
|Газ (индексация оптовых цен для всех категорий потребителей)
|11,2% с 1 июля
|10,3% (21,3% для электроэнергетики и ЖКХ) с 1 июля
|9,6% с 1 октября
|9,1% с 1 июля
|7,0% с 1 июля
|Тарифы на транспортировку газа по распределительным газопроводам
|10,2% с 1 июля
|11,3% с 1 июля
|11,6% с 1 октября
|11,1% с 1 июля
|7,0% с 1 июля
|Электроэнергия (тариф на передачу электроэнергии по сетям ЕНЭС)
|8,0% с 1 июля
|14,0% с 1 июля
|16,0% с 1 октября
|14,7% с 1 июля
|12,0% с 1 июля
|Электроэнергия (тарифы для населения)
|8,9% с 1 июля
|12,6% с 1 июля
|11,3% с 1 октября
|8,6% с 1 июля
|9,1% с 1 июля
|Услуги ЖКХ (совокупный платеж граждан за коммунальные услуги)
|9,8% с 1 июля
|11,9% с 1 июля
|9,9% с 1 октября
|8,7% с 1 июля
|7,1% с 1 июля
Тарифы на железнодорожные перевозки, включая грузовые и пассажирские, а также на услуги инфраструктуры ж/д транспорта, в 2024-2025 годы индексировавшиеся с 1 декабря, в 2026 году индексировать не планируется, при этом в 2027-2028 годах индексация ожидается с 1 января.