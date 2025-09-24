Поиск

Индексация тарифов на газ, электроэнергию и ЖКХ в 2026 г. ожидается с 1 октября

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Индексация совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, тарифов на газ и электроэнергию в 2026 году будет произведена с 1 октября, тогда как в предыдущие два года осуществлялась в середине года. Такие сроки предусмотрены макропрогнозом на 2025-2028 годы, внесенным Минэкономразвития в правительство и рассмотренном в среду на заседании кабинета министров, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом документа.

Ниже приведены прогнозируемые темпы индексации тарифов в 2026-2028 гг.:

Показатель2024 (факт)2025202620272028
Газ (индексация оптовых цен для всех категорий потребителей)11,2% с 1 июля10,3% (21,3% для электроэнергетики и ЖКХ) с 1 июля9,6% с 1 октября9,1% с 1 июля7,0% с 1 июля
Тарифы на транспортировку газа по распределительным газопроводам10,2% с 1 июля11,3% с 1 июля11,6% с 1 октября11,1% с 1 июля7,0% с 1 июля
Электроэнергия (тариф на передачу электроэнергии по сетям ЕНЭС)8,0% с 1 июля14,0% с 1 июля16,0% с 1 октября14,7% с 1 июля12,0% с 1 июля
Электроэнергия (тарифы для населения)8,9% с 1 июля12,6% с 1 июля11,3% с 1 октября8,6% с 1 июля9,1% с 1 июля
Услуги ЖКХ (совокупный платеж граждан за коммунальные услуги)9,8% с 1 июля11,9% с 1 июля9,9% с 1 октября8,7% с 1 июля7,1% с 1 июля

Тарифы на железнодорожные перевозки, включая грузовые и пассажирские, а также на услуги инфраструктуры ж/д транспорта, в 2024-2025 годы индексировавшиеся с 1 декабря, в 2026 году индексировать не планируется, при этом в 2027-2028 годах индексация ожидается с 1 января.

