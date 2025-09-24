Поиск

Рост цен на бензин в РФ с 16 по 22 сентября ускорился до 0,62% с 0,45% неделей ранее

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 16 по 22 сентября выросли на 0,62% по сравнению с предыдущей неделей после повышения на 0,45% с 9 по 15 сентября, на 0,55% со 2 по 8 сентября, на 0,30% с 26 августа по 1 сентября, на 0,60% с 19 по 25 августа, на 0,43% с 12 по 18 августа, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены к 22 сентября увеличились на 8,36%, по темпам роста вдвое обогнав уровень общей инфляции (4,16% с начала года).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 22 сентября была на уровне 63,28 руб. (на 15 сентября - 62,89 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 60,05 руб. (59,63 руб.), АИ-95 - 65,44 руб. (65,07 руб.), АИ-98 - 85,33 руб. (85,20 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 16 по 22 сентября ускорили рост до 0,44% после повышения на 0,22% с 9 по 15 сентября, на 0,24% со 2 по 8 сентября, на 0,07% с 26 августа по 1 сентября, на 0,11% с 19 по 25 августа, на 0,01% с 12 по 18 августа. С начала года дизтопливо подорожало на 3,00%.

Средняя цена ДТ в стране на 22 сентября составляла 72,20 руб. за литр (неделей ранее 71,88 руб.)

В 2024 году потребительские цены на бензин в РФ выросли на 11,13%, выше общей инфляции за год (9,52%).

Росстат
