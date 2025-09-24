Сальдированная прибыль розничной торговли в январе-июле выросла на 19,7% до 503,4 млрд руб.

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Сальдированная прибыль организаций розничной торговли РФ в январе-июле 2025 года выросла на 19,7% до 503,4 млрд рублей, сообщил Росстат в среду.

По итогам отчетного периода оптовая торговля нарастила сальдированную прибыль на 26,4% до 1 трлн 284,7 млрд рублей.

Доля прибыльных организаций розничной торговли в РФ за семь месяцев этого года составила 70%, убыточных - 30%.

В оптовой торговле доля прибыльных организаций была на уровне 80%, убыточных - 20%.