Электронная промышленность может получить в 2026-28 гг. из бюджета почти 430 млрд рублей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Госпрограмма "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" в 2026-2028 годах может быть профинансирована из федерального бюджета на сумму более 428 млрд рублей. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с пояснительной запиской к проекту бюджета на 2026 год, плановый период 2027-2028 гг.

По словам источника, в 2026 году на реализацию этой госпрограммы планируется направить 186,5 млрд рублей. Еще 122,4 млрд рублей бюджетных ассигнований отрасль может получить в 2027 году и 119,5 млрд рублей в 2028 году. В текущем году на реализацию программы предполагается направить 43,7 млрд рублей согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 сентября.

Большую часть этих средств (412 млрд рублей) планируется направить на реализацию федерального проекта "Прикладные исследования, разработка и внедрение электронной продукции". В том числе, 175,4 млрд рублей в 2026 году. При этом 362 млрд рублей (162 млрд рублей в 2026 году) зарезервированы на "реализацию мероприятий структурного элемента" - будут направлены на "финансовое обеспечение мероприятий по развитию микроэлектроники".

Еще около 14 млрд рублей (3,5 млрд рублей в 2026 году) предполагается предоставить в виде субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным предприятиям электронной и радиоэлектронной промышленности для выполнения, в первую очередь, гособоронзаказа.

На субсидии российским компаниям на финансовое обеспечение части их затрат на создание электронной компонентной базы (ЭКБ) и модулей планируется направить 36 млрд рублей (9,8 млрд рублей в 2026 году).

В следующие три года предлагается направить 13,5 млрд рублей (9,7 млрд рублей в 2026 году) на реализацию другого федерального проекта, включенного в госпрограмму - "Развитие инфраструктуры и производства электронной продукции".

Кроме того, эта госпрограмма (а также госпрограмма "Научно-технологическое развитие РФ") может получить дополнительное финансирование за счет не налоговых поступлений федерального бюджета. Речь идет о допдоходах, полученных от взимания госпошлины "за внесение сведений в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров при вводе в оборот товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации".

Как сообщалось, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявлял, что в 2026-2028 годах на развитие только электронной промышленности может быть направлено свыше 250 млрд рублей из федерального бюджета.

"На следующие три года проектом федерального бюджета, который мы в ближайшие дни представим на рассмотрение депутатам Государственной Думы, предусмотрено на данные цели (развитие электроники - ИФ) свыше четверти триллиона рублей", - говорил Мишустин.

В прошлом году на реализацию госпрограммы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" до 2027 года предполагалось направить из федерального бюджета 196,4 млрд рублей.

Основной целью программы названо повышение конкурентоспособности радиоэлектронной промышленности и увеличение доли электронной и радиоэлектронной продукции отечественных производителей на российском рынке до 70% к 2030 году, что предполагается обновленной стратегией развития обрабатывающей промышленности, утвержденной в 2023 году.

