Индексы Мосбиржи и РТС снизились в пределах 0,6%

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций завершил основные торги в четверг снижением большинства blue chips в отсутствие драйверов для роста в условиях сохраняющейся геополитической напряженности и на фоне предложений Минфина РФ повысить НДС с 20% до 22% для финансирования расходов на оборону.

Фактором поддержки выступила стабилизация котировок нефти после роста (фьючерс на Brent торгуется выше $69 за баррель), индекс МосБиржи опустился к 2700 пунктам после утреннего подъема в район 2740 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи снизился на 0,6% до 2708,68 пункта (максимум сессии - 2738,58 пункта), индекс РТС снизился на 0,1% до 1020,6 пункта; лидировали в снижении котировки "Группы компаний ПИК" (-1,9%), "МТС" (-1,8%), АФК "Система" (-1,8%), остальные "фишки" на "Мосбирже" подешевели в пределах 1,6%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 26 сентября, составил 83,6069 рубля (-38,45 копейки).

Подешевели также акции "Русала" (-1,6%), "НЛМК" (-1%), "Роснефти" (-0,9%), Сбербанка (-0,9% и -0,9% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,9%), бумаги "Газпрома" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,6%), "ВК" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "ММК" (-0,5%), "Яндекса" (-0,5%), "Норникеля" (-0,4%), "Т-Технологии" (-0,4%), ВТБ (-0,3%).

Подорожали акции "ФосАгро" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Татнефти" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН подтвердили взаимную заинтересованность в поиске мирных развязок конфликта на Украине, сообщил МИД РФ. "Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по урегулированию украинского кризиса в развитие пониманий, достигнутых в ходе российско-американской встречи на высшем уровне в Анкоридже. Подтверждена обоюдная заинтересованность в поиске мирных развязок", - говорится в сообщении российского ведомства по итогам встречи Лаврова и Рубио.

Как отметили в МИД РФ, Лавров акцентировал готовность Москвы "придерживаться выработанной лидерами России и США на Аляске линии, в том числе координировать с американской стороной усилия по устранению первопричин украинского конфликта". "Министр подчеркнул неприемлемость продвигаемых Киевом и некоторыми европейскими столицами схем, направленных на затягивание конфликта", - указали на Смоленской площади.

Госсекретарь США на встрече с главой МИД РФ призвал Москву предпринимать действия для решения украинского кризиса, сообщил в среду Госдеп. "Госсекретарь напомнил о призыве президента Трампа добиться завершения кровопролития и о том, что Москве следует предпринять серьезные шаги, направленные на долговременное прекращение конфликта между Россией и Украиной", - цитируют американские СМИ заявление внешнеполитического ведомства США.

Украинский конфликт отрицательно сказывается как на России и Украине, так и на США, и президент США Дональд Трамп раздражен тем, что по его ощущениям, Москва не прикладывает достаточно усилий для его завершения, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В Кремле считают, что Вашингтон сохраняет политическую волю для урегулирования конфликта на Украине, хотя видят разную риторику из США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также он заявил, что Россия ждет от США реакции на предложение по ДСНВ. "Все приветствовали такой подход Путина, поэтому ждем реакции второй стороны этого процесса", - сказал Песков журналистам. Так он ответил на вопрос о том, как присутствовавшие на Глобальном атомном форуме высокие гости восприняли предложение России по ДСНВ.

По данным Росстата, рост потребительских цен в России с 16 по 22 сентября составил 0,08% после повышения на 0,04% с 9 по 15 сентября, 0,10% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября. Из данных за 22 дня сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в стране на 22 сентября ускорилась до 8,12% с 8,10% на 15 сентября (8,14% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 7,99% с 8,02% на 15 сентября, если ее определять из среднесуточных данных за весь сентябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Минэкономразвития понизило свой прогноз по инфляции в России в 2025 году до 6,8% с апрельских 7,6%, на 2026 год оставило прежним - 4%. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по инфляции в 2025 году составляет 6,4% (снизился с 6,6% по опросу месяц назад), по инфляции в 2026 году - 4,7% (4,8%).

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что проект федерального бюджета на 2026-2028 годы оценивается как дезинфляционный, повышение НДС краткосрочно повлияет на динамику цен, но не будет источником устойчивого инфляционного давления.

"Мы сейчас расцениваем проект бюджета как дезинфляционный. Да, краткосрочная реакция цен на повышение НДС, скорее всего, будет. Но вспомните опыт 2019 года, когда НДС также увеличивался на 2 процентных пункта (п.п.). И реакция была умеренной. Нельзя здесь прямым счетом считать, что один к одному это переложится в рост цен. И тогда НДС повысился на 2 процентных пункта, а в инфляцию это добавило 0,6-0,7 пункта", - сообщила Набиуллина на Международном банковском форуме.

ЦБ видит, что ожидания рынка по дальнейшему снижению ключевой ставки стали сдержаннее, дальше планирует двигаться, тщательно выверяя шаги, заявила Набиуллина.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи в четверг вернулся к снижению после всплеска волатильности на геополитических и налоговых новостях, но уровень 2700 пунктов пока удержал.

Геополитический фон остается тревожным, однако нового выраженного негатива не поступило. Данные Росстата показали символический рост годовой инфляции с 8,1% до 8,12%, подрос и недельный показатель. Мировые биржи, включая американские, торговались преимущественно в минусе. При этом в США вышла позитивная статистика по ВВП за II квартал и объему заказов на товары длительного пользования в августе.

В конце недели в Штатах будут опубликованы данные по расходам потребителей за август, а председатель ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью. На российском рынке банк "Авангард" проведет ВОСА, в повестке вопрос утверждения дивидендов за первое полугодие. Пятница - последний день для попадания в реестр акционеров "Яндекса", имеющих право на получение полугодовых дивидендов, напомнил эксперт.

"Перед выходными в условиях геополитической неопределенности покупательская активность может быть низкой. Прогноз по индексу МосБиржи на 26 сентября - колебания в коридоре 2675-2775 пунктов", - считает Шепелев.

По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, мировые рынки в четверг показывают разнонаправленные изменения ключевых индексов с преобладанием умеренного снижения. В целом новостной фон спокойный, хотя в отдельных бумагах наблюдаются сильные движения на корпоративных новостях.

Российский рынок акций, начав день умеренным подъемом, к вечеру растерял прирост. Восстановлению рынка мешают сохраняющаяся острота геополитической обстановки, признаки ускорения инфляции в России и перспективы увеличения налоговой нагрузки. Минфин России предложил повысить ставку налога на добавленную стоимость с 20% до 22% в 2026 году для сдерживания роста дефицита бюджета.

"Индекс МосБиржи остается в широком торговом диапазоне 2600-3000 пунктов. Выход за нижнюю границу пока не выглядит очень вероятным. Уже в районе 2700 пунктов индекс встретил поддержку, которая подтверждается разворотом индикатора RSI в зоне перепроданности. Отсюда возможен возврат к 2840 пунктам", - считает Калачев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций по итогам торгов снизился, продолжая испытывать недостаток в "бычьих" драйверах движения. Инвесторы в "ОГК-2" (+1%) ждут повторного собрания акционеров (17 октября) по рекомендованным за 2024 год дивидендам с текущей доходностью 14,7%. Бумаги "ФосАгро" торгуются с полугодовыми выплатами в размере 273 рубля (доходность 3,9%) и закрытием реестра 1 октября. Интерес к акциям "Татнефти" возобновился перед обнародованием решения акционеров по рекомендованным дивидендам компании за I полугодие текущего года в размере 14,35 рубля на оба типа акций с текущей доходностью 2,3-2,4% и закрытием реестра 14 октября. Акции "Магнита", "ПИКа" и многих других эмитентов корректировались после сильного роста накануне, который наблюдался без очевидных фундаментальных причин, отметила аналитик.

На западных фондовых площадках в четверг наблюдалась фиксация прибыли на фоне усиления рисков сохранения жесткой позиции ФРС на ближайших заседаниях. В конце этой и следующей недели при этом выйдут очередные важные данные для оценки потенциальной динамики процентной ставки в США: индекс потребительских цен и отчет по занятости за август. Индексы МосБиржи и РТС вновь нацелились на достигнутые накануне многонедельные минимумы, не получая обнадеживающих драйверов для роста. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в своем выступлении в четверг подчеркнула, что регулятор будет тщательно взвешивать решения по ключевой ставке, таким образом предостерегая рынок от слишком оптимистичных монетарных ожиданий, заключила Кожухова.

Аналитики банка "Санкт-Петербург" также констатируют, что принципиально значимых экономических вводных пока не поступает, рынок акций остается под давлением геополитических рисков. Вышедшие статданные показали незначительный рост индекса потребительских настроений россиян в сентябре, ускорение недельной инфляции с 0,04% до 0,08%, а также замедление роста промпроизводства в августе с 0,7% до 0,5% г/г (прогноз 0,8% г/г). Внимание инвесторов также было уделено новостям по проектировкам бюджета, в которых, помимо прочего, был повышен ожидаемый в текущем году дефицит федерального бюджета с 3,8 трлн рублей до 5,7 трлн рублей.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций пока удерживается выше важной области поддержки 2700-2720 пунктов.

Минфин внес в правительство пакет бюджетных законопроектов, предусматривающих в том числе повышение НДС до 22%. Новость явно негативная для рынка акций, но она была ожидаема и начала отыгрываться заранее. Поэтому данное сообщение привело к краткосрочному провалу индекса МосБиржи к 2675 пунктам, после чего начался отскок.

Не обрадовала и статистика Росстата по инфляции - за неделю по 22 сентября рост цен ускорился вдвое, до 0,08%. Особенно пугает удорожание топлива (бензина - на 0,6%, дизеля - на 0,4%) - это обычно с временным лагом влияет на общую инфляцию, поэтому ее перспективы не радуют. Кроме того, сильный рост цен стоит ожидать в I квартале следующего года из-за повышения НДС. Не исключено, что в октябре Банк России оставит неизменной ключевую ставку, чтобы не разгонять инфляцию и инфляционные ожидания. На таких рисках об инвестиционных покупках акций наиболее закредитованных эмитентов лучше даже не думать, считает эксперт.

В целом же краткосрочная судьба рынка акций остается неопределенной. Базовым сценарием является продолжение отскока в ближайшие дни, но любое обострение геополитики может спровоцировать новую волну падения с закреплением индекса МосБиржи под отметкой 2700 пунктов, полагает Антонов.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная и маловыразительная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,03%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng просел на 0,1%), проседают Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX снижаются на 0,1-0,6%) и США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,1-0,3%).

Признаки ослабления напряженности в торговых отношениях США и Китая поддерживают оптимизм инвесторов, однако американский посол в Пекине Дэвид Пердью дал понять, что встреча лидеров двух стран Дональда Трампа и Си Цзиньпина скорее состоится в следующем году, чем этой осенью, пишет Trading Economics.

Экономика США во втором квартале 2025 года увеличилась на 3,8% в пересчете на годовые темпы, по окончательным данным Министерства торговли страны. Это максимальные темпы повышения за последние семь кварталов. Ранее сообщилось о росте экономики на 3,3%. Аналитики в среднем не ожидали пересмотра, по данным Trading Economics.

Объем заказов на товары длительного пользования в США в августе увеличился на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем - до $312,1 млрд, по данным министерства торговли страны. Рост был зафиксирован впервые за три месяца и стал неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали сокращение на 0,5%, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали снижения на 0,4%.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в августе уменьшились на 0,2% относительно предыдущего месяца - до 4 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Аналитики в среднем ожидали снижения на 1,3% - до 3,96 млн, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке в четверг вечером цены стабилизировались после рекордного с июля взлета накануне на данных о сокращении запасов топлива в США.

К 18:50 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,03% до $69,29 за баррель (+2,5% в среду), ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,1% до $64,93 за баррель (+2,5% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю уменьшились на 607 тысяч баррелей вместо ожидавшегося роста на 800 тысяч баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 1,08 млн баррелей, дистиллятов - на 1,685 млн баррелей.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг поставок нефти из иракского Курдистана. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хуссейн заявил, что экспорт топлива из региона может возобновиться уже на этой неделе. По его словам, в будущем, при должном размере инвестиций, объем поставок может достичь 500 тыс. баррелей в сутки.

Поддержку котировкам ранее также оказали резкие заявления президента США Дональда Трампа в отношении России. В частности, президент высказался за то, чтобы страны НАТО сбивали российские военные самолеты в случае их нахождения в воздушном пространстве альянса, и призвал европейские страны прекратить закупки российских энергоносителей.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подешевели акции "СПБ биржи" (-2,2%), "Магнита" (-2,2%), ПАО "Группа Черкизово" (-2,2%), ПАО "Мосгорломбард" (-2,2%).

Подорожали "префы" банка "Санкт-Петербург" (+5%), акции "ИК Русс-Инвест" (+4,6%), "Циан" (+3,4%), банка "Авангард" (+3,2%), "Нижнекамскнефтехима" (+2,5%), ПАО "Русолово" (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 36,3 млрд рублей (из них 4,75 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,95 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 3,24 млрд рублей на акции "Газпрома").