В "Инарктике" надеются на выплату дивидендов за 2025 год

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Компания "Инарктика", не планирующая выплату дивидендов по итогам первого полугодия, может выплатить дивиденды по итогам 2025 года.

"У меня только позитивные надежды на то, что совет директоров, собрание акционеров такую возможность увидят", - заявил заместитель гендиректора компании Андрей Баранов на вебинаре SberCIB.

По его словам, для этого есть несколько факторов. В первую очередь, это наличие источника - чистая прибыль за период, который рассматривается, это удовлетворительное финансовое состояние, удовлетворительное состояние биомассы рыбы", - сказал он, добавив, что это те факторы, на которые смотрит коллегиальный орган при принятии решения о дивидендах.

Как считает Баранов, вопрос о дивидендах за 2025 год может быть рассмотрен советом директоров в конце первого квартала 2026 года.

Принявший участие в вебинаре гендиректор "Инарктики" Сергей Лимаренко подчеркнул, что дивидендная политика компании не меняется. "Намерения остаются прежними", - сказал он.

Компания утвердила дивидендную политику в 2019 году. Целевой уровень выплат в ней не определен. Среди ограничений - соотношение чистого долга к EBITDA не выше 3,5х.

Впервые "Инарктика" выплатила дивиденды в 2020 году - 5 рублей на акцию (в сумме - 439,4 млн рублей) по итогам первого полугодия.

По итогам первого квартала 2024 года компания выплатила 10 рублей на акцию. Таким же был размер дивидендов по итогам первого полугодия. За 9 месяцев дивиденды составили 20 рублей на акцию. Финальные дивиденды составили 10 рублей на акцию. Общий размер дивидендов в 2024 году - 50 рублей на акцию (4,39 млрд рублей).

В 2023 году общая сумма дивидендов составила 4,83 млрд рублей.

Уставный капитал компании разделен на 87 876 649 акций номиналом 100 рублей каждая.

Основными владельцами компании, по данным на конец 2023 года (более поздние точные данные пока не раскрыты), являлись ООО "УК "Свиньин и партнеры" (24,99%) и Максим Воробьев (23,53%). Компания "ИГС Инвест" (принадлежит экс-гендиректору "Инарктики" Илье Соснову) владела 17,24%.

"Инарктика" занимается выращиванием атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Потенциал выращивания рыбы на объектах компании оценивается в 60 тысяч тонн