Рынок акций РФ открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в пятницу продолжил снижение blue chips в отсутствие драйверов для роста в условиях сохраняющейся геополитической напряженности и на фоне предложений Минфина РФ повысить НДС с 20% до 22% для финансирования расходов на оборону, при этом фактором поддержки остается подорожавшая нефть (фьючерс на Brent торгуется у $69,5 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,3%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2701 пункт (-0,3%), индекс РТС - 1017,71 пункта (-0,3%); лидируют в откате акции МКПАО "Хэдхантер" (-8%) после отсечки на бирже дивидендов за I полугодие (233 рубля на бумагу); остальные "фишки" на Мосбирже подешевели в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 сентября, составляет 83,6069 руб. (-38,45 копейки).

Подешевели также акции "Аэрофлота" (-1%), "Русала" (-0,8%), "Северстали" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%), АФК "Система" (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), "НЛМК" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), Сбербанка (-0,3% и -0,3% "префы"), "Татнефти" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), ВТБ (-0,2%), "Группы компаний ПИК" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%).

ВТБ за 8 месяцев 2025 года сократил чистую прибыль по МСФО на 3,2% - до 327,6 млрд рублей, говорится в сообщении группы. Чистая прибыль в августе сократилась на 41,1% - до 23,9 млрд рублей.

"Очень близкий результат к июльскому (23,3 млрд рублей - ИФ), другими способами, другими методами, тем не менее, тоже с ROE (рентабельностью капитала - ИФ) примерно тем же - 10,5% в августе и 18,1% по восьми месяцам", - сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+0,4%), "ФосАгро" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "Яндекса" (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп предположил, что Анкара согласится прекратить покупки нефти из РФ. "Думаю, он (Эрдоган - ИФ) остановит это", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, согласится ли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на такой шаг.

Чуть ранее Трамп высказался осторожнее. "Не хочу говорить про это. Но думаю, если я попрошу его, он сделает это", - заявил президент США по этой же теме. По словам Трампа, у Турции есть возможность найти альтернативных поставщиков нефти.

В четверг Трамп и Эрдоган провели переговоры в Белом доме. Турецкая сторона пока не давала комментариев по теме нефти.

Также Трамп заявил, что Венгрии и Словакии действительно непросто найти альтернативу нефти из России, поскольку у стран нет выхода к морю, что сокращает возможности по закупке нефти.

Рассуждая об украинском конфликте, он вновь заявил, что "очень разочаровался в Путине". Говоря о боевых действиях на Украине, президент США отметил: "Я думаю, что пора это закончить".

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в четверг, что в Москве учитывают все сигналы из США по ситуации на Украине, которые передаются как по публичным, так и по закрытым каналам. "Есть публичные высказывания, а есть контакты по закрытым каналам. Мы учитываем те сигналы, которые передаются и публично, и по закрытым каналам. Все это учитывается в нашей позиции", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.

Так Ушаков прокомментировал слова журналиста о противоречивых заявлениях из Вашингтона о ситуации на Украине.

"На Генассамблее (президент США Дональд Трамп - ИФ) беседует с различными лидерами, в какой-то степени, может, подыгрывает им, я не знаю", - добавил он.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов ожидает, что индекс МосБиржи сможет удержаться выше 2700 пунктов по итогам недели.

На рынке акций вновь воцарилась безыдейность: котировки подавляющего большинства ликвидных бумаг сползали вниз под воздействием невыразительного новостного фона по геополитике и опасений по экономике, однако понижательное движение сдерживалось накопленной перепроданностью. Все это вылилось в низкую торговую активность.

"Полагаем, что индекс МосБиржи продолжит борьбу за уровень 2700 пунктов. Но учитывая заметную перепроданность и отсутствие свежих новостных поводов, поддерживающих "медведей", рассчитываем, что индекс сможет удержаться в нашем текущем целевом диапазоне 2700-2800 пунктов, сохраняя потенциал для отскока на следующей неделе", - считает Локтюхов.

Аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой полагает, что попытки роста рынка по-прежнему блокирует сохраняющаяся геополитическая напряженность. После недавних жестких высказываний президента США Дональда Трампа по ситуации на Украине выступил Генсек НАТО Марк Рютте, поддержав американскую позицию: он пообещал непрерывные поставки американского вооружения Украине и отметил, что у европейских стран нет необходимости закупать российскую нефть. При этом в ЕС все еще продолжаются споры вокруг отказа от российских энергоносителей.

Во внутренней повестке - аналогичная двойственность. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила, что слишком резкое снижение ключевой ставки может разогнать инфляционный маховик, но отметила, что проект нового бюджета носит дезинфляционный характер, несмотря на планируемое с января повышение НДС. При этом Банк России остается крайне осторожным при принятии решений. Тем временем вице-премьер РФ Александр Новак прокомментировал ситуацию с топливом в стране: ожидается запрет на экспорт дизтоплива и продление запрета на экспорт бензина до конца года, что должно помочь решить проблему дефицита в ряде регионов, отметил аналитик.

С точки зрения теханализа индекс МосБиржи на дневном графике продолжает находиться вблизи "крепкого" уровня 2700 пунктов. Разворот рынка и формирование растущего тренда не реализовались, но можно ожидать дальнейшего движения рынка в рамках боковика 2700-2850 пунктов. В случае же пробоя 2700 пунктов возможно формирование уже нисходящего тренда, считает Лозовой.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что индекс МосБиржи вновь будет бороться за рубеж 2700 пунктов, который является нижней границей зоны сильной технической поддержки.

Причиной распродаж остается геополитика, выразившаяся в призывах президента США Трампа к Турции прекратить закупки российской нефти. Также пошли слухи, что Индия ищет возможности замены российских углеводородов. Из внутренних факторов неприятным стало то, что Банк России задумывается о взятии паузы в цикле снижения ставки, что является вполне реалистичным сценарием. Из-за повышения НДС с января 2026 года стоит ждать всплеска инфляции в январе-марте, и ЦБ может попробовать купировать его заранее, считает эксперт.

Есть надежда, что в канун выходных начнется активное сокращение коротких позиций, что может помочь индексу МосБиржи удержать важный уровень 2700 пунктов. Но если этого не случится, то замаячит цель снижения к годовым минимумам, в район чуть выше 2600 пунктов, полагает Антонов.

В США основные индексы акций снизились накануне на 0,4-0,5%, завершив в минусе третью сессию подряд; инвесторы оценивали перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы после выхода новых статданных.

Экономика США во втором квартале 2025 года увеличилась на 3,8% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным министерства торговли. Это максимальные темпы за последние семь кварталов. Ранее сообщалось о росте на 3,3%.

Объем заказов на товары длительного пользования в США в августе повысился на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Рост был зафиксирован впервые за три месяца и стал неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали сокращение на 0,5%, по данным Trading Economics.

Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось на прошлой неделе. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, уменьшилось на 14 тыс. - до 218 тыс., сообщило министерство труда. Аналитики ожидали подъема до 235 тыс. с 232 тыс. неделей ранее.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в августе уменьшились на 0,2% относительно июля, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Аналитики прогнозировали более сильное снижение - на 1,3%.

Рынок оценивает вероятность понижения ставки ФРС в октябре на 25 б.п. в 88%, по данным FedWatch, тогда как в среду такая вероятность оценивалась в 92%.

В пятницу будет опубликован отчет о доходах и расходах населения США за август, включающий индекс PCE Core, на который ориентируется ФРС при оценке динамики инфляции.

В Азии в пятницу также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,2%, южнокорейский Kospi упал на 2,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 0,7%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут в пределах 0,1%).

Негативное влияние на настроения азиатских инвесторов оказало снижение американского рынка акций днем ранее, а также планы президента США Трампа ввести импортные пошлины на фармацевтическую продукцию, грузовики и мебель.

Индекс доверия бизнеса в Южной Корее в сентябре остался на уровне предыдущего месяца - 70 пунктов. Аналитики в среднем прогнозировали подъем до 72 пунктов, по данным Trading Economics. Сводный индикатор, который учитывает уровень потребительского и предпринимательского доверия, опустился до 91,3 пункта по сравнению с 94,6 пункта в августе.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены пытаются сохранить позитивный импульс предыдущих дней, подогретый данными о запасах сырья в США и новостями с Ближнего Востока.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $69,47 за баррель (+0,1% и +0,2% накануне), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $65,13 за баррель (+0,2% и -0,02% в четверг).

С начала недели оба контракта выросли в цене более чем на 4%, что является самым сильным подъемом с начала июня. Поддержку рынку оказали данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США. По данным Минэнерго страны, резервы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 607 тыс. баррелей, тогда как аналитики ожидали их роста на 800 тыс. баррелей.

Росту цен на нефть способствует усиление опасений относительно российских поставок, а также новые заявления президента США Трампа, который накануне призвал Турцию отказаться от покупки нефти из России.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг поставок нефти из иракского Курдистана. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хуссейн ранее заявил, что экспорт топлива из региона может возобновиться уже на этой неделе и со временем может достичь 500 тыс. баррелей в сутки.