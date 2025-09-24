РФ и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в строительстве малых АЭС на территории Ирана

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сооружении атомных станций малой мощности на территории Ирана. Об этом сообщил "Росатом" по итогам встречи гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева и вице-президента страны Мохаммада Эслами.

Документ предусматривает конкретные шаги, направленные на реализацию этого стратегического проекта в Иране, говорится в сообщении.

Во время встречи стороны обсудили ход реализации текущих проектов, а также перспективную повестку для сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях, сообщили в "Росатоме".

О том, что Иран заинтересован не только в больших атомных реакторах, но и в малых, и что соответствующие переговоры идут, Лихачев отмечал в августе 2025 года.

У России уже есть один проект большой АЭС в Иране – "Бушер". Ее первый энергоблок мощностью 1000 МВт был передан иранскому заказчику в 2013 году. В 2016 году началось строительство второй очереди (энергоблоки II и III на 2,1 тыс. МВт суммарно). Работы по II энергоблоку планировалось завершить в 2024 году, по III энергоблоку – в 2026 году.

В конце февраля 2025 года Лихачев также сообщал, что определена площадка для еще одной АЭС российского дизайна в Иране, но до начала работ на ней еще далеко.