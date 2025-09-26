Bloomberg сообщил о переговорах с Vitol о возобновлении поставок нефти из Курдистана

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Власти Ирака ведут переговоры с Vitol Group, крупнейшим независимым нефтетрейдером в мире, о возобновлении поставок нефти из иракского Курдистана, передает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, если соглашение будет достигнуто, Vitol будет получать нефть от государственной компании SOMO в турецком порту Джейхан для последующей продажи на мировых рынках. Vitol также сможет продавать нефть от имени международных компаний, работающих в Ираке.

Экспорт нефти из Курдистана может возобновиться после двухлетнего перерыва утром в субботу, ранее сообщил секретарь кабинета министров регионального правительства Курдистана Амандж Рахима. Ожидается, что на первом этапе поставки составят около 230 тыс. баррелей в сутки, в дальнейшем этот объем может вырасти.

Ирак в 2025 году добывает в среднем около 4,2 млн б/с, экспортируя нефть главным образом через порт Басра покупателям в Азии.

Возобновление нефтяных поставок может позволить Vitol вернуть средства, которые региональное правительство Курдистана должно трейдеру по договоренностям, существовавшим до приостановки экспорта в 2023 году, отмечает Bloomberg.