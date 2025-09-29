"Аэрофлот" получит восемь грузовых Boeing "Волги-Днепра"

По данным источника "Коммерсанта", сделка профинансирована из средств ФНБ

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Группа "Волга-Днепр" завершила страховое урегулирование по шести грузовым самолетам Boeing 737-800BCF и двум Boeing 747-400, теперь их планируется передать в финансовый лизинг "Аэрофлоту", пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

До урегулирования собственником бортов была ирландская AerCap, теперь они принадлежат российской "НЛК-финанс". Сумма сделки оценивается в около $130 млн за восемь самолетов, их передача ожидается в ближайшее время, сообщил изданию источник, близкий к группе "Аэрофлот".

По данным собеседника газеты в "Волге-Днепре", сделка была профинансирована из средств ФНБ. Он уточнил, что эти самолеты не были учтены в соглашении с потенциальным покупателем группы - "Евраз Авиа Сервис" Евгения Солодилина. В пресс-службах "Волги-Днепра" и "Аэрофлота" от комментариев воздержались.

Собеседники "Коммерсанта" на рынке не верят в потенциальное грузовое применение этих самолетов группой "Аэрофлот" - гораздо более целесообразным они считают использование запчастей с этих бортов в интересах собственного парка. Пассажирские версии Boeing 737 эксплуатируют сам "Аэрофлот" и входящая в группу "Победа", два Boeing 747 есть у "России".