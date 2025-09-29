Акционеры "Т-Технологий" одобрили дивиденды за II квартал в 35 руб. на акцию

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры МКПАО "Т-Технологии" одобрили выплату дивидендов за второй квартал 2025 года в размере 35 рублей на одну акцию, говорится в сообщении группы.

Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 6 октября 2025 года.

Всего на выплату дивидендов по итогам II квартала 2025 года "Т-Технологии" направят 9,4 млрд рублей. За I квартал группа выплатила дивиденды в размере 8,9 млрд рублей (33 рубля на акцию).

"Т-Технологии" подтвердили планы распределять до 30% годовой чистой прибыли на дивиденды. "Остальное капитализируем в дальнейший рост бизнеса. Растет бизнес - растут дивиденды", - отмечает группа.

Она также сохраняет намерение выплачивать дивиденды акционерам каждый квартал. Отчет по МСФО за III квартал группа планирует опубликовать в ноябре.

Основным акционером "Т-Технологий" является "Интеррос" Владимира Потанина, после сделки по интеграции Росбанка ему принадлежит 41,4% холдинга.