Поиск

Рубль на "Мосбирже" немного подешевел к юаню вслед за дешевеющий нефтью

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" утром в понедельник рубль дешевеет к юаню на фоне дешевеющей нефти.

За первую минуту торгов юань подорожал на 2,3 копейки, до 11,6195 рубля. При этом юань оказался на 5,56 копейки ниже уровня действующего официального курса.

"Поддержку рублю на прошлой неделе оказывали как приближение пика налоговых выплат (29 сентября), что увеличивает предложение валюты со стороны экспортеров, так и рост цен на нефть. Однако ухудшение ожиданий по геополитике нивелировало эти факторы, сдержав укрепление национальной валюты. На этой неделе, после прохождения пика налоговых выплат, на наш взгляд, рубль перейдет к ослаблению под давлением со стороны постепенного роста спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики", - отмечают аналитики Центра аналитики и экспертизы ПСБ.

Цены на нефть опускаются утром в понедельник после активного подъема по итогам предыдущей недели.

К 10:05 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,63%, до $69,68 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,79%, до $65,19 за баррель.

На предыдущей неделе обе марки подорожали примерно на 4%, рекордными темпами с середины июля. Поддержку рынку оказали опасения относительно перебоев поставок из России и c Ближнего Востока из-за геополитической напряженности.

В начале недели на котировки оказывают давление сообщения западных СМИ о том, что страны ОПЕК+ в ноябре готовы снова увеличить добычу примерно на 137 тысяч баррелей. Заседание, на котором будут обсуждаться ноябрьские квоты, состоится 5 октября.

Мосбиржа Brent WTI ОПЕК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Wildberries-Russ может приобрести "Рив Гош"

"Аэрофлот" получит восемь грузовых Boeing "Волги-Днепра"

Цена нефти Brent превысила $70 за баррель впервые за два месяца

Цена нефти Brent превысила $70 за баррель впервые за два месяца

Минфин предложил учитывать поступления на счета при назначении единого пособия на детей

Минфин предложил учитывать поступления на счета при назначении единого пособия на детей

Иностранные инвесторы скупали акции США во II квартале рекордными темпами

Суд не стал арестовывать главу "Объединенной теплоснабжающей компании" Носкова

Биржевые цены на Аи-92 за неделю трижды обновили абсолютный рекорд

Биржевые цены на Аи-92 за неделю трижды обновили абсолютный рекорд
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7254 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });