Рубль на "Мосбирже" немного подешевел к юаню вслед за дешевеющий нефтью

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" утром в понедельник рубль дешевеет к юаню на фоне дешевеющей нефти.

За первую минуту торгов юань подорожал на 2,3 копейки, до 11,6195 рубля. При этом юань оказался на 5,56 копейки ниже уровня действующего официального курса.

"Поддержку рублю на прошлой неделе оказывали как приближение пика налоговых выплат (29 сентября), что увеличивает предложение валюты со стороны экспортеров, так и рост цен на нефть. Однако ухудшение ожиданий по геополитике нивелировало эти факторы, сдержав укрепление национальной валюты. На этой неделе, после прохождения пика налоговых выплат, на наш взгляд, рубль перейдет к ослаблению под давлением со стороны постепенного роста спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики", - отмечают аналитики Центра аналитики и экспертизы ПСБ.

Цены на нефть опускаются утром в понедельник после активного подъема по итогам предыдущей недели.

К 10:05 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,63%, до $69,68 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,79%, до $65,19 за баррель.

На предыдущей неделе обе марки подорожали примерно на 4%, рекордными темпами с середины июля. Поддержку рынку оказали опасения относительно перебоев поставок из России и c Ближнего Востока из-за геополитической напряженности.

В начале недели на котировки оказывают давление сообщения западных СМИ о том, что страны ОПЕК+ в ноябре готовы снова увеличить добычу примерно на 137 тысяч баррелей. Заседание, на котором будут обсуждаться ноябрьские квоты, состоится 5 октября.