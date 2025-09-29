TotalEnergies продаст половину североамериканского бизнеса в сфере солнечной энергетики

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Французская энергетическая компания TotalEnergies продает 50% своего подразделения, работающего в сфере солнечной энергетики в Северной Америке, американской инвестиционной компании KKR.

Как сообщила Total, сделка оценивает стоимость всего бизнеса в $1,25 млрд с учетом долга. Компания получит $950 млн после закрытия сделки.

Портфель активов включает шесть крупных солнечных электростанций общей мощностью 1,3 ГВт, а также 41 менее крупный объект суммарной мощностью 140 МВт. Большинство активов расположено на территории США.

После завершения сделки Total сохранит за собой 50% предприятия и останется оператором всех активов.