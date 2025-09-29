Внутренняя цена авиакеросина в формуле демпфера в 2028 году может вырасти до 72,8 тыс. руб./т

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Условный уровень внутренних цен на авиакеросин в РФ, установленный для работы демпфирующего механизма в интересах авиакомпаний, в 2028 году может вырасти до 72,8 тыс. руб. за тонну. Это следует из проекта изменений в Налоговый кодекс, внесенных в Госдуму.

Согласно действующему закону, на 2025 год соответствующий порог установлен на уровне 64,7 тыс. руб./т. В 2026 году он увеличится до 67,3 тыс. руб./т, в 2027-м – до 70 тыс. руб./т.

Керосиновый демпфер заработал для российских авиакомпаний в сентябре 2021 года. В рамках этого механизма государство компенсирует им 65% разницы между экспортной стоимостью керосина и его фиксированной оптовой ценой в РФ.

В I квартале текущего года авиакомпании столкнулись с существенным снижением топливного демпфера. В условиях укрепления рубля экспортная цена для расчета выплаты вплотную приблизилась к уровню внутренней, а во II квартале и вовсе стала ниже, что практически обнулило выплаты, говорилось в отчетности "Аэрофлота".

Корректировать демпфирующий механизм в пользу увеличения выплат, тем не менее, не планируется, говорил в июле замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в беседе с журналистами. "Возможно какие-то были (предложения от авиакомпаний - ИФ), но сейчас нет бюджета, возможности поддерживать дополнительно демпфер на керосин", - пояснял он.