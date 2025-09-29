Главный экономист ЕЦБ считает благоприятными перспективы инфляции в еврозоне

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Вероятность существенного ускорения или замедления инфляции в еврозоне невелика, считает главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн. Он заявил об этом в ходе дискуссии во Франкфурте.

Инфляция в еврозоне вряд ли вернется к низким значениям, преобладавшим до пандемии COVID-19, или поднимется намного выше целевого уровня в 2%, сказал он.

"Мы оцениваем перспективы инфляции как достаточно благоприятные", - отметил он.

Потребительские цены в еврозоне в августе увеличились на 2% в годовом сравнении. Инфляция держится на уровне, соответствующем целевому показателю регулятора, с июня.

На заседании в сентябре ЕЦБ сохранил все три основные процентные ставки без изменений. Ожидается, что такое же решение будет принято и на октябрьском заседании.

Прогноз ЕЦБ предполагает, что в 2025 году инфляция в еврозоне составит в среднем 2,1%, тогда как в следующем году рост цен замедлится до 1,7%. В 2027 году прогнозируется ускорение инфляции до 1,9%.