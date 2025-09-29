Поиск

Главный экономист ЕЦБ считает благоприятными перспективы инфляции в еврозоне

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Вероятность существенного ускорения или замедления инфляции в еврозоне невелика, считает главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн. Он заявил об этом в ходе дискуссии во Франкфурте.

Инфляция в еврозоне вряд ли вернется к низким значениям, преобладавшим до пандемии COVID-19, или поднимется намного выше целевого уровня в 2%, сказал он.

"Мы оцениваем перспективы инфляции как достаточно благоприятные", - отметил он.

Потребительские цены в еврозоне в августе увеличились на 2% в годовом сравнении. Инфляция держится на уровне, соответствующем целевому показателю регулятора, с июня.

На заседании в сентябре ЕЦБ сохранил все три основные процентные ставки без изменений. Ожидается, что такое же решение будет принято и на октябрьском заседании.

Прогноз ЕЦБ предполагает, что в 2025 году инфляция в еврозоне составит в среднем 2,1%, тогда как в следующем году рост цен замедлится до 1,7%. В 2027 году прогнозируется ускорение инфляции до 1,9%.

ЕЦБ Франкфурт еврозона Филип Лейн
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Крыму ограничили продажу бензина на АЗС и его цену

Внутренняя цена авиакеросина в формуле демпфера в 2028 году может вырасти до 72,8 тыс. руб./т

Стоимость золотого запаса США превысила $1 трлн за счет ралли драгметалла

Стоимость золотого запаса США превысила $1 трлн за счет ралли драгметалла

Индикатор отклонения в топливном демпфере повысят на 10 п.п. с сентября

Минфин предложил повысить НДФЛ для иностранных агентов до 30%

Минфин предложил повысить НДФЛ для иностранных агентов до 30%

Цена золота обновила рекорд, превысив $3800 за унцию

Генпрокуратура требует изъять в доход государства морской терминал в Туапсе

Минфин обсуждает размер возмещения банкам по семейной ипотеке после 1 ноября

Минфин обсуждает размер возмещения банкам по семейной ипотеке после 1 ноября

Задержан бывший свердловский вице-губернатор Чемезов

Задержан бывший свердловский вице-губернатор Чемезов

Правительство РФ внесло проект федерального бюджета в Госдуму

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7256 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });