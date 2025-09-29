Кассация отменила отказ Богданчикову в иске к Т-банку о переводе акций "Сургутнефтегаза"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа в понедельник отменил постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который в конце мая отказал Сергею Богданчикову в иске к Т-банку о переводе пакета акций ПАО "Сургутнефтегаз" на его личный счет.

"Отменить постановление суда апелляционной инстанции и оставить решение суда первой инстанции в силе", - говорится в информации на сайте суда.

Апелляционный суд в мае по жалобе Т-банка отменил решение Арбитражного суда Москвы, который в конце февраля обязал Т-банк перевести на личный счет Богданчикова пакет акций ПАО "Сургутнефтегаз", приобретенных им через подразделение private banking французской финансовой группы Societe Generale, но которые учитывались в российском депозитарии.

Персональные данные истца в картотеке не указаны. Его полный тезка, Сергей Михайлович Богданчиков, в 1998-2010 годах возглавлял "Роснефть", а до этого в течение двух лет был гендиректором АО "НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз".

Богданчиков покупал бумаги "Сургутнефтегаза" через Societe Generale Private Banking, швейцарское подразделение группы. К 15 апреля 2021 года у него было 1,71 млн привилегированных акций, свидетельствуют материалы дела. Ценные бумаги учитывались на счете депо в Росбанке, который до весны 2022 года тоже принадлежал Societe Generale, а затем был продан Владимиру Потанину.

Весной 2022 года после начала военной операции на Украине западные страны стали вводить антироссийские ограничительные меры, и когда Богданчиков попросил Societe Generale Private Banking перевести упомянутые бумаги на его личный, также "росбанковский" счет депо, швейцарский финансовый институт ответил отказом. Причиной стали санкции, введенные в отношении Росбанка.

Летом того же года российские власти создали механизм перевода учета ценных бумаг в российскую инфраструктуру. До ноября 2022 года действовал принудительный порядок, который распространялся на ситуации, когда ценные бумаги учитывались на счетах иностранного номинального держателя в российском депозитарии. Если зарубежный депозитарий препятствовал проведению операций с такими бумагами, то инвестор мог обратиться с заявлением в российскую учетную структуру, и она была обязана провести перевод. Судя по материалам дела, Богданчиков заявления на принудительный перевод не подавал.

Что произошло далее с "префами" Богданчикова, по судебным документам установить доподлинно невозможно. В материалах дела говорится лишь, что в декабре 2022 года Societe Generale Private Banking уведомил клиента о том, что, по данным его депозитария, акции "больше не отображаются на депозитарном счете" швейцарской организации в Росбанке. Это произошло "после односторонних решения и действий со стороны" последнего "по выводу ценных бумаг в другой депозитарий в России по запросу, полученному от Национального расчетного депозитария РФ". Когда была совершена эта операция и кто ее инициировал, не говорится.

Спустя год - 18 января 2024 года - Богданчиков обратился в Росбанк с просьбой перевести акции на свой личный счет со счета Societe Generale Private Banking. Но российский банк ответил, что это невозможно по двум причинам. Во-первых, в его депозитарии отсутствуют счета депо Societe Generale Private Banking, а во-вторых, для проведения операции требуются поручения как от получателя бумаг, так и от депонента, со счета которого списываются акции, а от депонента обращений не было.

После этого Богданчиков предпринял действия, чтобы установить нового депонента - обратился в ЦБ РФ за содействием в определении места учета принадлежащих ему акций "Сургутнефтегаза". В апреле 2024 года ЦБ РФ сообщил, что депонентом является Societe Generale S.A.

Поскольку снять вторую причину отказа - получить распоряжение на списание акций от иностранного лица - Богданчиков все равно не смог бы, он обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к Росбанку. Он потребовал перевести акции на свой личный счет.

Т-Банк (к моменту разбирательства к нему присоединился Росбанк) не соглашался. По мнению его юристов, выполнение требований истца привело бы нарушению режима ограничений на операции с иностранными лицами из "недружественных" стран, введенные президентским указом N95 от марта 2022 года. Согласно этому документу, сделки на сумму свыше 10 млн рублей требуется осуществлять через счета типа С. Кроме того, банк говорил о пропуске срока на принудительный перевод учета прав на ценные бумаги.

Но суд счел, что оснований для отказа в удовлетворении требований Богданчикова нет. По его мнению, положения упомянутого президентского указа неприменимы в рассматриваемой ситуации, поскольку владелец бумаг в результате перевода их учета не изменится.

Второй довод банка суд тоже отклонил. "Истец не оспаривает отказ в принудительном переводе учета прав на акции. Основанием иска является отказ ответчика в добровольном порядке перевести учет прав на акции на счет истца", - говорится в решении суда.