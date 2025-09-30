Фондовые индексы США завершили торги в понедельник в плюсе

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США выросли в понедельник на позитивных корпоративных новостях.

В то же время опасения приостановки работы американского правительства ограничили подъем рынка. Так называемый шатдаун может случиться уже в среду, поскольку срок действия закона о временном финансировании работы федеральных ведомств истекает 30 сентября.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о продлении временного финансирования работы правительства до 21 ноября, однако теперь он должен быть утвержден Сенатом. В Сенате у республиканцев 53 голоса из 100, а для одобрения законопроекта нужно 60.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в понедельник поднялся на 0,15% - до 46316,07 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,26% - до 6661,21 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,48%, составив 22591,15 пункта.