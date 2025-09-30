Поиск

Фондовые индексы США завершили торги в понедельник в плюсе

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США выросли в понедельник на позитивных корпоративных новостях.

В то же время опасения приостановки работы американского правительства ограничили подъем рынка. Так называемый шатдаун может случиться уже в среду, поскольку срок действия закона о временном финансировании работы федеральных ведомств истекает 30 сентября.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о продлении временного финансирования работы правительства до 21 ноября, однако теперь он должен быть утвержден Сенатом. В Сенате у республиканцев 53 голоса из 100, а для одобрения законопроекта нужно 60.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в понедельник поднялся на 0,15% - до 46316,07 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,26% - до 6661,21 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,48%, составив 22591,15 пункта.

Новости

Фондовые индексы Европы не показали единой динамики

В Госдуму внесен законопроект об индексации МРОТ с 1 января 2026 года на 20,7%

В кабмине влияние повышения НДС на инфляцию оценили в промежутке от 1% до 1,5%

Планы финансирования авиапрома в РФ в 2026-2027 гг. могут урезать почти на 40%

Бюджет РФ

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на трехлетку. Обобщение

В Крыму ограничили продажу бензина на АЗС и его цену

Внутренняя цена авиакеросина в формуле демпфера в 2028 году может вырасти до 72,8 тыс. руб./т

Стоимость золотого запаса США превысила $1 трлн за счет ралли драгметалла

Индикатор отклонения в топливном демпфере повысят на 10 п.п. с сентября

Минфин предложил повысить НДФЛ для иностранных агентов до 30%

