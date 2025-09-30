Поиск

В Китае промышленный PMI в сентябре вырос сильнее прогноза

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Китае в сентябре индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности увеличился до 49,8 пункта по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения до 49,7 пункта.

Значение индикатора шестой месяц остается ниже отметки 50 пунктов, что указывает на ослабление активности в промышленном секторе.

Подындекс новых заказов вырос до 49,7 пункта с 49,5 пункта в августе, производства - до 51,9 пункта с 50,8 пункта, зарубежных продаж - до 47,8 пункта с 47,2 пункта. Индекс поднялся до 48,2 пункта с 47,9 пункта. Индикатор времени доставки достиг максимума за семь месяцев и составил 50,8 пункта против 50,5 пункта в прошлом месяце.

Показатель, оценивающий оптимизм в промышленности на ближайшее будущее, поднялся до 54,1 пункта с 53,7 пункта.

Китайский PMI сферы услуг и строительства уменьшился до 50 пунктов по сравнению с 50,3 пункта в августе. Эксперты не ожидали изменения.

Сводный PMI в сентябре увеличился до 50,6 пункта с 50,5 пункта месяцем ранее.

