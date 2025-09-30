Поиск

Brent подешевела до $67,56 за баррель

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром во вторник, инвесторы оценивают геополитику и перспективы заседания ОПЕК+.

К 8:08 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,41 (0,6%), до $67,56 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $2,16 (3,08%), до $67,97 за баррель. Срок обращения фьючерсов на ноябрь истекает с закрытием рынка во вторник. Более активно торгуемые декабрьские контракты дешевеют на $0,42 (0,63%) до $66,67 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,37 (0,58%), до $63,08 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $2,27 (3,45%), до $63,45 за баррель.

Президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявили, что предварительно согласовали американский план урегулирования конфликта в Газе.

"Надеюсь, что у нас будет согласие на мирное решение. А если ХАМАС откажется от соглашения (...), то Израиль получит мою поддержку для того, чтобы сделать то, что посчитает необходимым", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме после переговоров с Нетаньяху.

Давление на нефтяные котировки также продолжают оказывать сообщения западных СМИ о том, что страны ОПЕК+ в ноябре готовы снова увеличить добычу примерно на 137 тысяч баррелей. Ноябрьские квоты будут обсуждаться 5 октября.

27 сентября после более чем двухлетнего перерыва возобновились поставки нефти из иракского Курдистана через Турцию. Курдистан будет поставлять в турецкий порт Джейхан 180-190 тысяч баррелей в сутки, заявил министр нефти Ирака Хаяйн Абдул Гани. В будущем поставки планируется довести до 230 тысяч б/с.

Brent WTI Израиль Ирак ОПЕК США ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Ведомости" сообщили о планах онлайн-ритейлера JD.com увеличить долю в "М.Видео"

Гендиректор "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов объявлен в розыск

Фондовые индексы Европы не показали единой динамики

Фондовые индексы Европы не показали единой динамики

В Госдуму внесен законопроект об индексации МРОТ с 1 января 2026 года на 20,7%

В Госдуму внесен законопроект об индексации МРОТ с 1 января 2026 года на 20,7%

В кабмине влияние повышения НДС на инфляцию оценили в промежутке от 1% до 1,5%

В кабмине влияние повышения НДС на инфляцию оценили в промежутке от 1% до 1,5%

Планы финансирования авиапрома в РФ в 2026-2027 гг. могут урезать почти на 40%

Бюджет РФ

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на трехлетку. Обобщение

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на трехлетку. Обобщение

В Крыму ограничили продажу бензина на АЗС и его цену

Внутренняя цена авиакеросина в формуле демпфера в 2028 году может вырасти до 72,8 тыс. руб./т

Стоимость золотого запаса США превысила $1 трлн за счет ралли драгметалла

Стоимость золотого запаса США превысила $1 трлн за счет ралли драгметалла
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7260 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });