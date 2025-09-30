Brent подешевела до $67,56 за баррель

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром во вторник, инвесторы оценивают геополитику и перспективы заседания ОПЕК+.

К 8:08 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,41 (0,6%), до $67,56 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $2,16 (3,08%), до $67,97 за баррель. Срок обращения фьючерсов на ноябрь истекает с закрытием рынка во вторник. Более активно торгуемые декабрьские контракты дешевеют на $0,42 (0,63%) до $66,67 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,37 (0,58%), до $63,08 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $2,27 (3,45%), до $63,45 за баррель.

Президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявили, что предварительно согласовали американский план урегулирования конфликта в Газе.

"Надеюсь, что у нас будет согласие на мирное решение. А если ХАМАС откажется от соглашения (...), то Израиль получит мою поддержку для того, чтобы сделать то, что посчитает необходимым", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме после переговоров с Нетаньяху.

Давление на нефтяные котировки также продолжают оказывать сообщения западных СМИ о том, что страны ОПЕК+ в ноябре готовы снова увеличить добычу примерно на 137 тысяч баррелей. Ноябрьские квоты будут обсуждаться 5 октября.

27 сентября после более чем двухлетнего перерыва возобновились поставки нефти из иракского Курдистана через Турцию. Курдистан будет поставлять в турецкий порт Джейхан 180-190 тысяч баррелей в сутки, заявил министр нефти Ирака Хаяйн Абдул Гани. В будущем поставки планируется довести до 230 тысяч б/с.