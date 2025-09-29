Цена Brent опустилась ниже $69 за баррель

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Падение цен на нефть усилилось днем в понедельник на опасениях очередного увеличения добычи странами ОПЕК+.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 13:56 по московскому времени снизилась на $1,16 (1,65%), до $68,97 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились к этому времени на $1,27 (1,93%), до $64,45 за баррель.

По итогам предыдущей недели обе марки подорожали более чем на 4%, рекордными темпами с середины июля. Поддержку рынку оказали опасения относительно перебоев поставок из России и c Ближнего Востока из-за геополитической напряженности.

Тем временем страны ОПЕК+ в ноябре готовы снова увеличить добычу как минимум на 137 тыс. баррелей в сутки, пишут западные СМИ со ссылками на источники. Заседание, на котором будут обсуждаться ноябрьские квоты, состоится 5 октября.

"Мы полагаем, что очередное увеличение добычи на 137 тыс. б/с в ноябре является наиболее вероятным сценарием, - написали аналитики RBC Capital Markets. - Но с учетом того, что многие производители, за исключением Саудовской Аравии, по сути уперлись в потолок добычи, будущие увеличения поставок ОПЕК+ будут существенно ниже, чем объявленные цифры ".

Кроме того, давление на нефтяные котировки оказывает новость о возобновлении поставок нефти из иракского Курдистана через Турцию после более чем двухлетнего перерыва.

Курдистан будет поставлять в турецкий порт Джейхан 180-190 тыс. баррелей в сутки, заявил министр нефти Ирака Хаяйн Абдул Гани. В будущем поставки планируется довести до 230 тыс. б/с.