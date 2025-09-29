Поиск

Цена Brent опустилась ниже $69 за баррель

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Падение цен на нефть усилилось днем в понедельник на опасениях очередного увеличения добычи странами ОПЕК+.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 13:56 по московскому времени снизилась на $1,16 (1,65%), до $68,97 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились к этому времени на $1,27 (1,93%), до $64,45 за баррель.

По итогам предыдущей недели обе марки подорожали более чем на 4%, рекордными темпами с середины июля. Поддержку рынку оказали опасения относительно перебоев поставок из России и c Ближнего Востока из-за геополитической напряженности.

Тем временем страны ОПЕК+ в ноябре готовы снова увеличить добычу как минимум на 137 тыс. баррелей в сутки, пишут западные СМИ со ссылками на источники. Заседание, на котором будут обсуждаться ноябрьские квоты, состоится 5 октября.

"Мы полагаем, что очередное увеличение добычи на 137 тыс. б/с в ноябре является наиболее вероятным сценарием, - написали аналитики RBC Capital Markets. - Но с учетом того, что многие производители, за исключением Саудовской Аравии, по сути уперлись в потолок добычи, будущие увеличения поставок ОПЕК+ будут существенно ниже, чем объявленные цифры ".

Кроме того, давление на нефтяные котировки оказывает новость о возобновлении поставок нефти из иракского Курдистана через Турцию после более чем двухлетнего перерыва.

Курдистан будет поставлять в турецкий порт Джейхан 180-190 тыс. баррелей в сутки, заявил министр нефти Ирака Хаяйн Абдул Гани. В будущем поставки планируется довести до 230 тыс. б/с.

Brent WTI ОПЕК+
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Стоимость золотого запаса США превысила $1 трлн за счет ралли драгметалла

Стоимость золотого запаса США превысила $1 трлн за счет ралли драгметалла

Индикатор отклонения в топливном демпфере повысят на 10 п.п. с сентября

Минфин предложил повысить НДФЛ для иностранных агентов до 30%

Минфин предложил повысить НДФЛ для иностранных агентов до 30%

Цена золота обновила рекорд, превысив $3800 за унцию

Генпрокуратура требует изъять в доход государства морской терминал в Туапсе

Минфин обсуждает размер возмещения банкам по семейной ипотеке после 1 ноября

Минфин обсуждает размер возмещения банкам по семейной ипотеке после 1 ноября

Задержан бывший свердловский вице-губернатор Чемезов

Задержан бывший свердловский вице-губернатор Чемезов

Правительство РФ внесло проект федерального бюджета в Госдуму

Wildberries-Russ может приобрести "Рив Гош"

"Аэрофлот" получит восемь грузовых Boeing "Волги-Днепра"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7256 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });