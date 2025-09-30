Поиск

Boeing разрабатывает замену лайнерам 737 MAX

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Boeing Co. планирует выпустить новый узкофюзеляжный самолет на замену 737 MAX, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Ранее в 2025 году глава компании Келли Ортберг обсуждал с представителями Rolls-Royce Holdings в Великобритании новый двигатель для этого самолета, говорят двое из источников издания. В сегменте гражданской авиации он назначил нового руководителя разработки продукции, который ранее занимался созданием воздушного судна нового типа.

Boeing также проектирует кабину экипажа нового узкофюзеляжного самолета, отмечает осведомленный источник WSJ. Разработка этого самолета находится на ранней стадии, и планы еще обретают форму, говорят некоторые из источников.

В компании заявили, что по-прежнему сосредоточены на реализации плана восстановления деятельности, в том числе на поставках порядка 6 тысяч заказанных гражданских самолетов и сертификации уже анонсированных моделей воздушных судов.

"Наша команда оценивает рынок, развивает ключевые технологии и улучшает финансовые показатели, чтобы мы были готовы к тому времени, когда будет целесообразно двигаться дальше с новым продуктом", - заявил Boeing.

