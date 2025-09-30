Поиск

ВТБ в рамках SPO привлек в капитал 83,8 млрд рублей

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ завершил размещение допэмиссии, привлек в капитал 83,78 млрд рублей, говорится в материалах кредитной организации.

Банк разместил 1 млрд 250 обыкновенных акций по цене 67 руб./акция на общую сумму 83,8 млрд рублей. По открытой подписке было размещено 1 млрд 169 млн акций на 78,3 млрд рублей.

В результате осуществления преимущественного права акционеры приобрели 81,3 млн акций на 5,4 млрд рублей. Ранее банк сообщал, что в рамках преимущественного права акционеры подали заявки на приобретение 94,8 млн акций. Таким образом, оплачено и приобретено в итоге было 85% от этого объема.

"Проведенное SPO позволит банку не только усилить капитальную базу, но и расширить круг миноритарных акционеров, которые стали мощной силой на российском фондовом рынке. Теперь доля акций в свободном обращении составляет более 49%. Структура акций в свободном обращении максимально диверсифицирована: доля каждого из акционеров не является значительной. Рассчитываем, что дальнейший рост бизнеса, высокий уровень технологичности и стабильные финансовые результаты будут повышать доверие инвесторов к ВТБ", - заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов, чьи слова приводятся в сообщении.

Ранее Пьянов говорил, что при условии 100%-й оплаты преимущественного права доля РФ в обыкновенных акциях составит 50,03%.

По словам топ-менеджера, доля розничных инвесторов в капитале ВТБ по итогам допэмиссии может вырасти до 25% с 20%, а количество его акционеров-физлиц увеличится до 1,3 млн с 1,2 млн на середину 2025 года.

"Ни один из наших акционеров, кроме Российской Федерации, не получит предоминантного положения по доле. Доля каждого акционера в акционерном капитале будет менее 10%. Никто не перевалит эту границу. Single digit (однозначные доли - ИФ) будут иметь все акционеры - и старые, и новые - в рамках этой допэмиссии", - отмечал первый зампред.

