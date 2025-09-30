"Х5" в новом прогнозе на 2025 год ожидает рентабельность по скорр. EBITDA на уровне 5,8-6%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - "X5" объявила о новом прогнозе ряда финпоказателей по итогам 2025 года, представив ожидания по рентабельности скорректированной EBITDA.

Ожидается что показатель окажется на уровне 5,8-6%.

Новый прогноз ритейлер объяснил "наблюдаемым в текущем году охлаждением экономики РФ, существенным замедлением спроса на рынке продовольственной розницы при сохранении факторов давления на рентабельность".

Изначально компания представляла прогноз рентабельности по EBITDA в 2025 году на уровне не менее 6%.

При этом ожидания по росту выручки сохраняются на уровне около 20%.

"В рамках реализации текущей бизнес-стратегии компания продолжает инвестировать в расширение торговых площадей в сегментах магазинов "у дома" и "жестких" дискаунтеров, которые являются наиболее востребованными в текущих экономических условиях, а также в развитие и повышение качества сервиса доставки", - говорится в сообщении.

По итогам 2024 года выручка X5 выросла на 24,2% до 3,9 трлн рублей. Рентабельность скорр. EBITDA составила 6,6%, а рентабельность по EBITDA - 6,4%.