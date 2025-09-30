Суд удовлетворил иск ФПК о взыскании с Минфина почти 2,4 млрд руб.

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы во вторник удовлетворил иск АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) о взыскании с министерства финансов России 2,374 млрд руб.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в информации на сайте суда.

Подробности слушания пока неизвестны.

Иск поступил в суд в конце декабря 2024 года.

Денежные средства взыскиваются по договору о перевозке в 2023 году учащихся старше 10 лет с 50%-й льготой на билеты. Доходы компании составили около 3,9 млрд рублей, а компенсировано за счет бюджета было только около 1,5 млрд рублей. В иске ФПК потребовала возместить свои потери в оставшемся размере.

В ноябре 2024 года Арбитражный суд Московского округа поддержал решение судов нижестоящих инстанций о взыскании с Российской Федерации в лице Минфина за счет казны РФ 829,9 млн руб. убытков в пользу ФПК.

Согласно материалам дела, в 2022 г. на основании публичного договора перевозки ФПК осуществляла перевозку обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 10 лет с предоставлением нормативно установленной льготы по оплате проезда в размере 50% от установленного тарифа. При этом потери в доходах ФПК в связи с предоставлением скидки составили 2,4 млрд руб. Компании были возмещены потери в доходах из бюджета на сумму 1,6 млрд руб., невозмещенные потери в доходах составили 829,9 млн руб.

"Федеральная пассажирская компания" создана 3 декабря 2009 г., а с 1 апреля 2010 г. начала самостоятельную деятельность в качестве перевозчика. ФПК занимается перевозкой пассажиров в дальнем следовании. 100% минус одна акция компании владеет ОАО "Российские железные дороги".